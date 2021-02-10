Gabriel Soto reveló que la persona que filtró su video íntimo pagará una pena de 4 a 7 años de cárcel.

Gabriel Soto habló sobre la filtración de su video privado en redes sociales en donde se expuso su intimidad. Haciendo uso de la Ley Olimpia, el actor adelantó que la o el responsable de compartir dicho clip en internet, pagará con prisión.

El prometido de Irina Baeva detalló en una entrevista con un medio de comunicación de Estados Unidos, que ya se estableció el proceso legal en México con una demanda y espera que haya justicia en su caso.

Hay una ley que se llama Ley Olimpia que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad, nadie tiene derecho sin tu consentimiento ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales y esperemos que la ley tome su cauce

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Gabriel Soto explicó que la persona acusada de la filtración de un video íntimo del actor podrá ser sancionada hasta con siete años de prisión por ese delito.

La fiscal me está ayudando mucho en este sentido y la demanda está ahí y estoy seguro de que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel, porque esto se paga con cárcel de cuatro a siete años

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El actor no reveló algo sobre quién cree que pudo filtrar el video íntimo, pero asegura que quien sea hallado culpable deberá pagar por lo que hizo.