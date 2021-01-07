La cercanía de los hermanos Cázares, Aristeo y Ernesto, ha causado envidias entre algunos atletas de Exatlón.

Durante la temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, los hermanos Cázares, Aristeo y Ernesto, se han consolidado como unos de los atletas más populares del reality deportivo; sin embargo, no todo ha sido sencillo para ellos en el tiempo que llevan dentro del programa.

Esto, luego de que se ha hecho evidente que Aristeo y Ernesto Cázares han sido blanco de envidias y situaciones adversas, con algunos de sus compañeros de ambos equipos.

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De este modo, las polémicas han estado a la orden del día y en varias de ellas los hermanos Cázares han figurado como protagonistas, luego de que se diga que quizá el resto de sus equipos les tiene un poco de envidia o tienen razones de sobra para disgustarse con ellos.

Al comienzo de la temporada, los integrantes del equipo rojo se molestaban con Aristeo Cázares porque, supuestamente, se dejaba ganar por su hermano.

“Todos nos dimos cuenta de que él regaló ese punto la primera vez y dijo que no iba a pasar y en nuestra primera derrota, Aris volvió hacer lo mismo”, declaró en aquel tiempo Zudikey Rodríguez, quien es compañera de equipo del mayor de los hermanos Cázares.

Ahora el tema vuelve a resurgir porque Aristeo Cázares aseguró en el programa del miércoles 6 de enero que notó cierta molestia porque su hermano lo eligió para que compitieran juntos en el programa anterior.

“Noté reacciones un poquito extrañas del equipo azul por la elección que hizo mi hermano de correr conmigo, yo creo que no estaba dentro de sus planes o algo así”, afirmó Aristeo Cázares.

Otro foco rojo que pudo dar alerta de que las cosas no están bien hacia el menor de los hermanos Cázares en su equipo, fue cuando en el duelo por la Fortaleza de esta semana, Dan Noyola ignoró a Ernesto Cázares tras haber ganado un punto para su equipo y no quiso chocar la mano con él.

Además, Pascal Nadaud dejó abierta la posibilidad de que Keno Martell y Yomi tengan cierta molestia por el regreso de Ernesto Cázares al programa. “No sé lo que piensen Keno y Yomi de ver regresar a una persona que les costó para sacarlo”, dijo.

Por su parte, Ernesto afirmó que sí ha sentido que su regreso pudo haber resultado incómodo para algunos de sus compañeros.

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