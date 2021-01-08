Los hermanos Cázares, Ernesto y Aristeo, se vuelven a enfrentar en Exatlón tras críticas de sus compañeros.

Luego de que se reavivara la polémica por la cercanía y el lazo que une a los hermanos Cázares, Ernesto y Aristeo, después de que se enfrentaron en un duelo a inicio de semana, este jueves se volvieron a medir en la Ruta Tokio.

El hecho llamó mucho la atención, ya que se da luego de que Aristeo Cázares revelara que notó algunas reacciones de molestia entre los integrantes del equipo azul, luego de que su hermano lo eligió para enfrentarse a él, situación que pudo haber causado escozor porque “quizá no estaba entre sus planes”, como lo señaló el atleta rojo.

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Luego de esto, Pascal Nadaud dejó abierta la posibilidad de que Keno Martell y Yomi estén molestos por el regreso de Ernesto Cázares a Exatlón, luego de que habían logrado imponerse a él en un duelo de eliminación.

Tales circunstancias de discordia dejaron al descubierto que los atletas de ambos equipos no ven con buenos ojos que los hermanos Cázares se midan en el campo de batalla, ya que, consideran, que pueden bajar su rendimiento con la intención de que uno deje brillar al otro.

Es por ello, por lo que este jueves que se vieron enfrentados en la Ruta Tokio, los mismos internautas y fans del programa comentaron su sentir en redes sociales.

En el duelo, el menor de los hermanos Cázares fue quien resultó ganador, levantando todo tipo de comentarios que recuerdan la reciente polémica que se ha desatado alrededor de Ernesto y Aristeo Cázares.

Aunque en esta ocasión la decisión de que compitieran juntos no fue propia, sino que fue marcada por la dinámica del memorama; sin embargo, lo cierto es que la polémica alrededor de los hermanos Cázares sigue vigente y más por circunstancias como esta.

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