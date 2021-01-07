Aristeo Cázares revela que ha notado molestia en los Héroes por la relación con su hermano Ernesto.

Todo parece indicar que los problemas al interior del equipo azul están lejos de terminar, pues cada vez son más evidentes las fracciones que tienen, como la que detectó Aristeo Cázares, integrante del equipo rojo.

Al respecto, Aristeo Cázares aseguró que había notado cierta molestia entre los integrantes de los Héroes por la relación cercana que tiene con su hermano Ernesto Cázares, esto, luego de que lo eligiera para que compitieran juntos en un duelo.

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“Noté reacciones un poquito extrañas del equipo azul por la elección que hizo mi hermano de correr conmigo, en particular cuando nos toca correr a los dos juntos, algo así entiendo”, afirmó Aristeo Cázares un tanto contrariado por lo ocurrido.

En ese mismo sentido, detalló que la decisión de su hermano no correspondió más que a esas ganas que tienen de correr juntos.

“Mi hermano tenía ganas de correr conmigo como yo tengo ganas de correr con él y creo que es bastante sano”, abundó el atleta de Titanes.

Por ello, infirió que la molestia en los compañeros de su hermano podría haber sido producto de que su decisión no estaba dentro de la estrategia que querían aplicar. “Yo creo que a lo mejor no estaba dentro de su estrategia o algo así”, dijo Aristeo Cázares.

Cabe recordar que los Héroes llevan días de fricciones luego de la llegada de Cecy Wushu y Ernesto Cázares, quienes fueron elegidos por el público para reincorporarse al programa, así como la reciente salida del programa de Valery Carranza, quien fue la última eliminada.

Además, recientemente Pascal Nadaud dejó entrever la molestia que hay entre Yomi y Keno Martell por el regreso del ganador de la primera edición de Exatlón.

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