Héroes se apoderan de la Fortaleza una vez más y los atletas disfrutan una cena navideña en Exatlón.

En la víspera de la Navidad, los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes volvieron a dar lo mejor de sí en el campo de batalla llenando de adrenalina y fuerza deportiva el programa de este miércoles 23 de diciembre.

Aunque en esta semana no habrá duelo de eliminación, azules y rojos no se detuvieron para seguir dando su mayor esfuerzo en cada una de las competencias que se vivieron en la jornada.

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Previo a las contiendas de la noche, Keno Martell y Pato Araujo hablaron sobre la pelea que tuvieron al inicio de la semana en el Exaball, por la que fueron suspendidos en cuatro competencias.

Al respecto, ambos atletas coincidieron en que su actuar no fue el mejor y aseguraron que no se volverá a repetir una situación similar en Exatlón.

Una vez que pasó este momento, los atletas se enfrentaron para ganar 4000 Exapoints que podrían intercambiar en el gran bazar.

Titanes y Héroes se hicieron presentes en el circuito de tierra, pero al final, fueron los Héroes quienes se llevaron la victoria y el premio de Exatlón.



Cena Navideña

Tras el triunfo de los Héroes, lo atletas de Exatlón vivieron un momento de emoción, luego de que pudieron abrir los regalos que les enviaron sus familiares con motivo de la Navidad.

Titanes y Héroes pudieron disfrutar de un momento único en el que las risas, el baile y los sentimientos desbordados estuvieron presentes.



Batalla por la Fortaleza

Los atletas se midieron una vez más por la Fortaleza de Exatlón, pero esta vez el triunfo llevaba implícito un hecho mayor, ya que el equipo ganador no solo tendría la posibilidad de estar en la comodidad del lugar, sino que podría disfrutar de la Navidad en ese espacio.

En tanto, el equipo perdedor debería de pasar la fecha en medio de la incomodidad del campamento.

Por estos motivos, los atletas se mostraron muy concentrados en la competencia; sin embargo, la tenacidad de los Héroes pudo más esta vez y fue este equipo el ganador de la competencia tras una apretada competencia que se definió en una carrera de relevos, luego de que el marcador quedó empatado en 9 puntos.

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