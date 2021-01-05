Mira el increíble cambio físico que ha tenido Lizbeth Rodríguez, participante de MasterChef México. (FOTOS)

MasterChef México ha sido la ventana para un extenso grupo de cocineros que han logrado poner a prueba su talento para la cocina y conquistar no solo los paladares de los Chefs que forman parte de la línea de jueces, sino también a los televidentes que se sienten identificados con ellos.

Una de las participantes que más han llamado la atención en esta última temporada de MasterChef México es, sin duda, Lizbeth Rodríguez, también conocida como Lizzi, quien ha sabido destacar por sus pañoletas en la cabeza y su manera de cocinar.

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Lizbeth Rodríguez quien es enfermera de profesión y es originaria de Guadalajara, Jalisco, tiene una historia de sorprendente cambio físico a través del paso del tiempo, por lo que ahora que se han hecho virales las fotos que muestran su increíble antes y después, se ha convertido en un reflejo más de que la fuerza de voluntad puede con todo.

En las imágenes se puede ver a una Lizbeth Rodríguez con una apariencia muy diferente a la que presenta ahora en MasterChef México, ya que hace unos ayeres tenía unos kilos demás, situación que cambiaba por completo los rasgos de su rostro y otras partes de su cuerpo.

Ahora, a Lizzi se le puede ver mucho más delgada y con un rostro afilado, hecho que al parecer la ha hecho incluso sentir más seguridad en ella misma y sentirse más a gusto con su físico.

Desde que ingresó a MasterChef México, Lizzi ha dejado ver sus deseos por hacerse algunas cirugías estéticas, de hecho, ha comentado que en caso de ganar el reality gastronómico, el dinero que reciba lo puede ocupar para cumplir esto.

Definitivamente, Lizbeth Rodríguez ha dejado muy asombrado a más de uno con este cambio que ha hecho en ella con el paso del tiempo y que demuestra que es una mujer que disfruta de sorprender con su comida y sus determinantes acciones dentro y fuera de la cocina.

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