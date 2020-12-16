César D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, denuncia supuestos golpes de Arturo Montiel: “Me abrió la cabeza”.

César D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, se pronunció en las redes sociales con un discurso que llamó la atención del público mexicano. El joven cantante confesó que amenizó un evento con su música; sin embargo, terminó con supuestos golpes de Arturo Montiel.

El primogénito de ‘La Leona Dormida’ subió un video a sus plataformas digitales, donde se le pudo ver con el rostro cubierto de sangre.

Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia…

Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas e hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la ching…

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César trascendió que iba acompañado de su novia Renata Escorcia, a quien supuestamente encerraron en un coche y después la dejaron libre.

El cantante también reveló que ha recibido múltiples amenazas de muerte desde el momento del altercado, por lo que pidió a las autoridades que hagan justicia y se resuelva su situación:

Familia nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel. Pido que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí… El señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, Arturo Montiel, él me hizo esto. El señor Arturo Montiel y sus hijos me hicieron esto

Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel ¡Exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!

En otros temas, Lupita D’Alessio no se ha pronunciado ante las recientes declaraciones de su hijo César. Y por su parte, Jorge D’Alessio, confesó en Twitter que su hermano ya estaba siendo atendido por las instancias correspondientes

Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos

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