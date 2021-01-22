Mau Wow sorprende a sus compañeros y rivales y se queda con la medalla de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Mau Wow logró colgarse la medalla de la semana 21 de Exatlón en la prueba contra reloj masculina con un tiempo de casi 54 segundos (00:53:94).

El atleta de parkour logró calificar a la segunda ronda con un tiempo de 01:07:78 e incluso en esa primera competencia fue superado por Cristian con una marca de 01:04:53.

Pese a lo anterior, el "Hombre Mono" logró darle la vuelta en la segunda ronda convirtiéndose en el más veloz del juego.

Tras él quedaron Pato con un tiempo de 00:54:43 y Aristeo muy por debajo con 01:13:07. Por fin, el atleta de Parkour pudo demostrar ser el más veloz en la prueba contrarreloj.

Me había quedado muy cerca y por fin lo logré, entonces bastante contento, dijo Mau Wow muy orgulloso.

Sus compañeros también competidores de la prueba masculina reconocieron su esfuerzo y confesaron que aunque trataron de superarlo en la prueba contrarreloj, esta vez simplemente no pudieron lograrlo porque si hubo una diferencia importante de tiempo entre el competidor más cercano y Mau Wow.

Como es costumbre, sus compañeros del equipo de Los Titanes corrieron a felicitarlo con abrazos y palabras de aliento y cada competidor autocalificó su participación con la intención de mejorar para la próxima ocasión en la que alguno de ellos podría lograr la codiciada medalla del más veloz.

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Mau Wow dedica medalla a su abuela y a sus fans

Mau Wow dijo que la competencia ha sido más difícil que en la temporada anterior y le dedicó la presea a su abuela, a quien calificó como "la fan más grande que tiene".

El "Hombre Mono" dijo que aprendió muchísimo de ella porque la considera una persona increible. Además, el atleta de alto rendimiento dedicó su medalla a todos los que lo siguen en la dura competencia.

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