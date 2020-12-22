Las acciones de Pato y Keno tienen repercusiones y la máxima autoridad del Exatlón dará una resolución.

Las semanas han ido avanzado en Exatlón: Titanes vs Héroes, con lo que la competencia ha aumentado su nivel, intensidad y entrega, por lo que cada uno de los grandes atletas dan todo de sí para ser el gran campeón del programa deportibo.

Te puede interesar:

Heliud Pulido y Aristeo Cázares protagonizan desencuentro en el duelo de eliminación de Exatlón.

Sin embargo, eso también ha ocasionado que los competidores lleguen al límite de sus capacidades y forjen grandes rivalidades, las cuales como el día de ayer se pueden salir de control.

Y es que, Keno Martel y Patricio Araujo, llegaron a la confrontación física durante el Exaball, por lo que tuvieron que intervenir el resto de sus compañeros.

Después de que se han analizado de forma muy detallada los sucesos del día de ayer, la máxima autoridad de Exatlón: Titanes vs Héroes, Antonio Rosique, ha tomado una fuerte decisión para evitar que situaciones se repitan.

En la emisión de esta noche, en punto de las 19:30 horas, vamos a conocer las fuertes consecuencias que van a enfrentar Patricio Araujo y Keno Martel por sus acciones.

Recordemos que no es la primera vez en que el futbolista y el jugador de futbol americano expresan sus diferencias en el Exaball, pero fue este lunes cuando la situación pasó a mayores.

Hasta el momento, Antonio Rosique solicitó una disculpa a los millones de televidentes por los hechos, pidiendo a Keno y Patricio Araujo hicieran una reflexión sobre sus actitudes, al mismo tiempo, anunció que los videos se iban a revisar y se iban a tomar las medidas necesarias.

También te puede interesar:

Caro Mendoza detalla cómo se encuentra tras su operación en la rodilla tras dejar Exatlón. (VIDEO)