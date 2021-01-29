FOTOS | Te presentamos los mejores memes de la semana en Exatlón Titanes vs. Héroes. Diviértete con nosotros.

Si algo nos identifica como mexicanos, es el sentido del humor, ¡a todo le encontramos el lado divertido y cómico! Y no necesariamente para burlase, ¡es parte de nuestra cultura! ¿A qué nos referimos esta vez? ¡A los memes! Sabemos que les encantan, en especial los de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Los memes se han convertido en parte fundamental en las redes sociales de Exatlón, esto gracias a ustedes, y es que es impresionante cómo en menos de 10 segundos ya tienen memes de lo que acaba de pasar en los circuitos, ¿cómo le hacen? Nos encanta verlos y los disfrutamos mucho. ¡Son los mejores!

Aquí les presentamos los mejores memes de la semana de Titanes vs. Héroes. ¡Les agradecemos su pasión y amor por este programa, el número 1 de México por ustedes! ¡Checa todos, en una de esas está el tuyo por ahí!

