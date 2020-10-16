POR PRIMERA VEZ, CORONA MUESTRA LO QUE HAY DETRÁS DE SU BRILLO, REFLEJO DE SU INDISCUTIBLE CALIDAD

Corona, la cerveza más fina, símbolo del progreso de nuestro país, compartirá por vez primera todo lo que requiere en su elaboración para obtener su característico brillo, ese atributo inigualable, símbolo de máxima calidad que la convierte en una cerveza única, y hace que resplandezca en todos los rincones de México y el mundo, en más de 180 países.



El brillo de Corona nace de la mezcla perfecta de ingredientes y es el resultado de un proceso con los más altos estándares de calidad y al mismo tiempo con la mayor dedicación, cariño y atención a los detalles durante cada etapa de su elaboración, en donde los maestros cerveceros con más de 20 años en el cargo, supervisan diariamente que toda cerveza que salga de cada una de las plantas de Corona tenga ese brillo único e inigualable que la distingue.



“Esta es la primera vez en nuestra historia que mostramos el fantástico proceso con el que está hecha Corona, algo nunca antes visto. Nos sentimos muy orgullosos de mostrar al mundo que estamos #HechosParaBrillar y que este brillo es único, que ninguna otra marca tiene, porque es reflejo de la calidad que nos distingue”, señaló Clarissa Pantoja, directora de Corona en México.



“Dentro de la categoría, somos la cerveza más brillante y podemos comprobarlo en cada una de las botellas que nacen en nuestra planta y que garantizan el estándar de brillo donde sea que nuestra cerveza se encuentre”, añadió.



Durante las próximas semanas, Corona, la marca más valiosa de nuestro país desde 2013, de acuerdo con el ranking BrandZ, revelará en sus plataformas digitales los procesos altamente cuidados, y llenos de brillo que la posicionan como la cerveza de mayor calidad.



“Durante las próximas semanas, Corona revelará en todas sus plataformas todo lo que hay detrás de ese brillo único que tiene la marca de la cerveza más reconocida en México y el mundo. Será una experiencia única, nunca antes vista, donde daremos foco al cuidado en el proceso y la atención en los detalles, que nos otorgan la calidad que ubican a Corona como la más brillante de la categoría, en más de 180 países”, adelantó Alejandro Gershberg, director de comunicación de Corona.”

