Manualidades de Música: Cómo construir una guitarra acústica de cartón y bandas elásticas
Manualidades de Música. Cómo hacer una guitarra acústica de cartón y bandas elásticas paso a paso en casa.
Las manualidades que antes eran exclusivas del ámbito educativo, llevan un tiempo instalándose en la intimidad de los hogares. Esto se debe a que no solo los niños incursionan en esta práctica, sino que los adultos la eligen para entretenerse y desestresarse.
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El proceso de crear con las manos alimenta la imaginación y permite que ejercitemos nuestras habilidades. Además, en redes sociales pueden hallarse una gran cantidad de proyectos por lo que podríamos realizar manualidades a diario y por muchos años.
Manualidades de Música
En muchos casos, las manualidades son inspiradas por temas relacionados con cuestiones infantiles como personajes, series, películas o dibujos animados. Sin embargo, los proyectos pueden ser muy variados y adaptarse a nuestras preferencias personales.
@echoamanoconamor 🎸Guitarra de Cartón 🎸 ✨Materiales que utilice ✨ ✅Una Caja de Huevo ✅Papel corrugado color café ✅Cinta doble cara ✅pintura acrílica color café ✅Silicon Caliente 🤍Para las cuerdas ocupé resorte para pulseras🤍 🤍Despues de la pintura utilicé barniz en spray🤍 💗El molde lo puedes encontrar en mi sitio web 💗 #guitarradepapel #guitarra #arteenpapel😍 #carton #manualidadesdecarton #fypシ゚viral #paratii ♬ Calm - Faneo sound
Al respecto, hoy la idea que se destaca está inspirada en el mundo de la música y propone crear una guitarra acústica con materiales reciclados.
¿Cómo hacer una guitarra?
Crear una guitarra gracias a las manualidades suena muy entretenido y es por eso que a continuación se detalla una guía paso a paso para concretarlo. Esta manualidad es un proyecto excelente para estimular la creatividad, enseñar principios básicos de física sonora y pasar un rato entretenido construyendo un instrumento propio:
Materiales
- 1 caja de cartón mediana (tipo caja de zapatos o de cereales)
- 1 tubo de cartón largo y resistente (como el del papel de cocina o de papel de regalo)
- 4 a 6 bandas elásticas de distintos grosores
- 2 lápices o palitos de helado
- Cinta adhesiva resistente o silicona caliente
- Tijeras o cúter
- Pinturas, marcadores o papeles para decorar
Paso a Paso
- Crear la caja de resonancia: Toma la caja de cartón y, en la tapa superior, dibuja un círculo en el centro (puedes usar un vaso como plantilla). Recorta la boca de la guitarra con un cúter.
- Instalar los puentes de tensión: Pega un lápiz justo encima de la boca del instrumento y otro por debajo. Estos actuarán como cejuela y puente, levantando las cuerdas para que resuenen libremente sin rozar el cartón.
- Colocar las cuerdas: Estira las bandas elásticas a lo largo de toda la caja, pasándolas sobre la boca circular y apoyándolas encima de los lápices. Ordena las bandas de la más gruesa a la más delgada para obtener distintos tonos al tocarlas.
- Unir el mástil: Haz una perforación circular en el lateral superior de la caja con el mismo diámetro del tubo de cartón. Inserta el tubo un par de centímetros y asegúralo firmemente desde adentro con cinta o silicona caliente.
- Personalizar y afinar: Decora la guitarra a tu gusto con pinturas o pegatinas. Ajusta la tensión de las bandas elásticas moviéndolas ligeramente para conseguir diferentes afinaciones.