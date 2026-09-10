Manualidades de Música: Cómo construir una guitarra acústica de cartón y bandas elásticas

Las manualidades que antes eran exclusivas del ámbito educativo, llevan un tiempo instalándose en la intimidad de los hogares. Esto se debe a que no solo los niños incursionan en esta práctica, sino que los adultos la eligen para entretenerse y desestresarse.

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El proceso de crear con las manos alimenta la imaginación y permite que ejercitemos nuestras habilidades. Además, en redes sociales pueden hallarse una gran cantidad de proyectos por lo que podríamos realizar manualidades a diario y por muchos años.

Manualidades de Música

En muchos casos, las manualidades son inspiradas por temas relacionados con cuestiones infantiles como personajes, series, películas o dibujos animados. Sin embargo, los proyectos pueden ser muy variados y adaptarse a nuestras preferencias personales.

Al respecto, hoy la idea que se destaca está inspirada en el mundo de la música y propone crear una guitarra acústica con materiales reciclados.

¿Cómo hacer una guitarra?

Crear una guitarra gracias a las manualidades suena muy entretenido y es por eso que a continuación se detalla una guía paso a paso para concretarlo. Esta manualidad es un proyecto excelente para estimular la creatividad, enseñar principios básicos de física sonora y pasar un rato entretenido construyendo un instrumento propio:

Materiales

1 caja de cartón mediana (tipo caja de zapatos o de cereales)

1 tubo de cartón largo y resistente (como el del papel de cocina o de papel de regalo)

4 a 6 bandas elásticas de distintos grosores

2 lápices o palitos de helado

Cinta adhesiva resistente o silicona caliente

Tijeras o cúter

Pinturas, marcadores o papeles para decorar

Paso a Paso