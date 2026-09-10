Recicla los huevitos de plástico amarillos para crear increíbles objetos funcionales

Sin dudas, los huevitos de plástico amarillo que encontramos en las golosinas, son grandes aliados para poder crear nuevos objetos funcionales para el hogar. Estos recipientes pueden convertirse en macetas pequeñas, estuches para auriculares, entre otros.

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Para poder realizarlos no necesitas de grandes inversiones ni procedimientos complicados ya que las ideas son sumamente sencillas. Ahora si manos a la obra.

¿Cómo utilizar los huevitos de plástico?

Una de las ideas más interesantes es la de transformar estos huevitos de plástico en pequeñas macetas. Lo que debes hacer es colocar tierra, una semilla y realizar riegos moderados. Por su tamaño, resultan adecuadas para ubicar en ventanas o balcones.

Se recomienda perforar la base para que no se acumule agua como así también colocar grava o perlita antes de la tierra. Además, puedes utilizarlos para multiplicar plantas por medio de esquejes humedecidos ya que el recipiente puede funcionar para el enraizamiento.

Estas macetas son muy tiernas.|Pinterest

Funda casera para los auriculares

Por otro lado, podemos convertir el envase en un estuche compacto para poder colocar los auriculares inalámbricos. Este huevito amarillo puede decorarse con pintura acrílica o papeles adhesivos y utilizarse para guardar y transportar los cascos.

Si quieres obtener un acabado más limpio, puedes lijar los bordes suavemente y colocarle una capa fina de barniz transparente por encima de la decoración. También una tira de velcro o un imán para facilitar el cierre.

Guarda tu auricular de la mejor manera.|Pinterest

Otras grandes alternativas para reutilizar

Estos pequeños recipientes pueden convertirse en ambientadores, pequeños recipientes para tornillos, botones o pendientes, además de servir para manualidades escolares y talleres. Si quieres realizar un ambientador solo debes colocar bolitas aromáticas en su interior.

Al reutilizar estos objetos vas a poder reducir la presencia de residuos en el ambiente y pasar un momento divertido en familia. Además, no necesitas de muchas herramientas y materiales fáciles de conseguir.

En el caso de que tengas muchas cápsulas puedes combinarlas en diferentes decoraciones y usos de acuerdo con lo que necesites. Las posibilidades son muchas por lo que debes utilizar la creatividad para poder llevar a cabo grandes ideas.