La estrategia que preparan los Titanes de cara a la fase más decisiva en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las semanas siguen avanzando en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes y el nivel de competencia sigue incrementando de cara a la etapa más emocionante del programa deportivo.

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Por ello, los integrantes del equipo rojo saben de la importancia de ser cada día mejores, y es que quieren seguir juntos de cara a la batalla por la supervivencia.

También, por el simple hecho de mantener un buen estado de ánimo sin importar quién se lleve las medallas convencionales, como en el caso de ayer que Casandra Ascensio del equipo azul se impuso en la prueba contrareloj.

Este día Casandra lo hizo muy bien, Casandra se llevó la medalla, pero también creo que es un pasito más a mi favor, un pasito más a favor de Ana que estamos ahí, estamos luchando en todas las finales, estamos cerca. Se que las medallas son muy importantes más ahora que se acercan las eliminaciones fuertes, que se acerca el final de Exatlón

Saben de la importancia de seguir en la resistencia y poder mantener las alianzas de cara a la etapa más importante de la competencia.

Por ello, a la hora de estar en la zona de definición, todos deben ser sumamente certeros y letales, pues solo quedan los mejores diez de cada equipo y ellos buscan ser la mayor cantidad de rojos en la final.

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Tienen presente la importancia de ganar premios en equipo para poder compartir todos juntos y dejar de lado las diferencias que han tenido en las últimas semanas en donde el equipo rojo no la ha pasado muy bien.

Recordemos que el último en ganar un premio fue Patricio Araujo, quien va a estar en Tokio 2021.

