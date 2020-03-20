Spotify Awards: Christian Chávez revela si RBD aparecerá en la plataforma de streaming y si habrá o no reencuentro de la banda.

Christian Chávez reveló si RBD aparecerá en el catálogo de la plataforma de streaming y si habrá o no reencuentro de la banda, luego de que se reunieran a finales de 2019.

El exintegrante de RBD aseguró que no se imagina cómo sería el éxito de la banda en estos tiempos en los que los artistas no sólo tienen el apoyo de sus fans en los escenarios, sino en redes sociales y plataformas de música.

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A nosotros nos tocó esa transición de la música y cómo creció esta plataforma, entonces ahorita es maravilloso poder ver cómo se le regresó el poder a los fans y están decidiendo premiar a sus artistas

Sobre la razón de porqué aún no aparecen todos los éxitos de la banda en la plataforma musical de streaming, Christian Chávez aseguró que son temas que tienen que ver con los derechos, pero que los fans los siguen apoyando.

Creo que por ahí hay un problema legal, como la disquera, los derechos, pero el público manda, entonces ya veremos

Recordó que su paso por la fama fue una locura, pero que los integrantes no se dieron cuenta del éxito y que fue un golpe fuerte el darse cuenta que estuvieron en los escenarios más importantes del mundo.

Sobre si entre las pláticas de sus compañeros han hablado respecto a volver a revivir los años de gloria en los escenarios, el también actor dijo que en su pasada reunión sólo recordaron las canciones que más les gustaban, pero en ningún momento tocaron el tema de su reencuentro musical.

Creo que nosotros vivimos esta parte de la fama y el dinero, y no te hace feliz, te complica mucho más la vida y de eso platicamos bastante. Disfrutamos de estar haciendo nuestras carreras, tenemos un gran recuerdo de RBD y así queremos que la gente lo tenga

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