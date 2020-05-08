Tecate te invita a #MúsicaEntreBrothers

La marca ha estado produciendo una serie de conciertos en live stream llamado Música entre Brothers, y su éxito ha sido tal que la segunda temporada ya está aquí.

Para empezar como los grandes, Tecate presenta a Natalia Lafourcade este viernes 8 de mayo y no te puedes perder sus grandes éxitos. Nicky Jam será el cierre perfecto para el fin de semana este 10 de mayo. No olvides conectarte a las 8 pm hora del centro al Facebook o al canal de Youtube de Tecate para vivir la #MúsicaEntreBrothers que, en su primera temporada, presentó a 13 artistas de todos los géneros musicales para alcanzar a una audiencia variada y dejar felices a todos los mexicanos.

Sin duda, Tecate se ha ganado una medalla de honor por esta iniciativa, sigue la agenda de este fin de semana y disfrutemos todos unidos desde el sillón.

