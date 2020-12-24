Estos atletas tenían una sólida amistad antes de coincidir en las famosas tierras y playas de Exatlón.

Durante las cuatro temporadas de Exatlón hemos sido testigos de arduas competencias, divertidos momentos y el crecimiento de todos los atletas. Además, las playas más famosas de la televisión también han formado grandes amistades entre los participantes.

Y es que, tras dejar a sus familias y amigos para emprender la aventura en República Dominicana, algunos atletas forman grandes lazos de hermandad para afrontar todos los obstáculos que se les presenten.

Sin embargo, existen algunas personalidades que ya tenían una buena amistad antes de coincidir en las tierras más demandantes del mundo. No te pierdas la lista que preparamos para ti:



Mati Álvarez y Carmelita Correa

Aunque estas mujeres llevan una excelente relación amistosa en el equipo de Titanes, ya se conocían antes de convertirse en unas verdaderas figuras de Exatlón.

En algunas fotos que circularon por las redes sociales, Carmelita y Mati aparecieron como todas unas adolescentes viviendo grandes momentos juntas. Los disfraces, risas y fiestas no faltaron al inicio de su excelente compañerismo.

Te puede interesar:

Pascal Nadaud abre su corazón y habla de la rivalidad que sostiene con ‘Wushu': “Perdió mi confianza”.



David Juárez y Mariano Razo

Muchos pensarían que los equipos rojo y azul son grandes rivales; sin embargo, ‘La Bestia’ y Mariano Razo ya tenían una gran amistad antes de convertirse en famosos atletas de Exatlón.

Y es que, ‘Rocket Razo’ tiene algunas fotos en Instagram donde se le puede ver con David Juárez compartiendo divertidos momentos antes de pisar las playas de República Dominicana por primera vez.

Evelyn Guijarro y Jazmín Hernández

‘Sniper’ es otra de las atletas que ya tenía una hermandad con Jazmín antes de hacer su espectacular debut en el programa deportivo. Y es que, las hermosas tapatías poseen innumerables fotos juntas en las redes sociales, razón que tiene vueltos locos a los fanáticos.

Fue en el 2015, cuando Jaz le dedicó un bello mensaje en Instagram a su compañera atleta: “Las personas dejan huellas en la vida; las verdaderas amigas en el corazón”.

Rommel Pacheco y Jahir Ocampo

Antes de pisar las tierras de Exatlón, estos atletas ya se conocían debido a su gusto por los clavados. Estos participantes se integraron al equipo de Famosos; sin embargo, ya tenían momentos recolectados debido a su pasión por el deporte.

Su poderosa historia de perseverancia, amistad y pasión continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.

David Juárez y Patricio Razo

Durante esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes fuimos testigos de las llegadas más espectaculares. Así fue la incorporación del ‘Pequeño Buda’, quien se unió a esta aventura junto a sus compañeros del equipo azul.

Por si fuera poco, Patricio ya tenía un buen compañerismo con ‘La Bestia’, pues en varias fotos que circularon en internet, estos atletas compartían su especial gusto por la gimnasia y otros deportes al aire libre.

También te puede interesar:

Aristeo Cázares sorprende a todos al renunciar a su premio en la batalla por la Navidad en Exatlón.