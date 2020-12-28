Cecy Álvarez ‘Wushu’ rompe en llanto y no oculta más sus sentimientos en Exatlón: Titanes vs Héroes.

El tiempo transcurre en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes y las cosas se ponen cada día más interesantes, pues cada uno de los participantes ya no esconde sus sentimientos y expresa cualquier emoción que se les va presentado día con día.

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Tal es el caso de nuestra querida Cecy Álvarez, mejor conocida como Wushu, quien es integrante del equipo azul.

Y es que después de obtener un valioso punto en la Batalla Colosal, que daría un viaje de ensueño a Río de Janeiro, la artemarcialista no contuvo la emoción y rompió en llanto.

Las recientes diferencias con sus compañeros, especialmente con Pascal, y el frío recibimiento que tuvo en su regreso al programa más demandante de la televisión mexicana, llevó a Wushu a soltar las lágrimas.

No es la primera ocasión que, uno de los atletas de la competición, expresa sus sentimientos ante un resultado ya sea favorable o no. Ana Lago, Aristeo Cázares y Heliud Pulido son otros ejemplos.

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Samara Alcalá fue la encargada de brindarle su apoyo a Cecy Álvarez, pues le aseguró que "todo lo que pasó, pasó. Todas las personas merecen una segunda oportunidad, ánimo".

