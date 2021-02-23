Ellos son los coaches de La Voz Kids que harán vibrar tus sentidos al máximo próximamente.

Prepárate para ser testigo de un maravilloso espectáculo que despertará todos tus sentidos: ‘La Voz Kids’ llega en marzo de este año para conquistar a millones de espectadores en casa.

Los pequeñitos más talentosos de México se darán cita en un enorme foro para cantar, bailar y dominar el escenario como unas verdaderas estrellas de la pantalla chica.

Por primera vez, las voces más jóvenes de México inundarán el programa de canto con su carisma, espectacular voz y una que otra travesura que no te puedes perder.

Los menores no están solos en esta aventura, pues Camilo, Belinda, Mau & Ricky y María José se unen como coaches oficiales en esta cardíaca temporada.

Estas reconocidas personalidades musicales tomarán el timón para buscar las voces más imponentes de nuestro país. ¿Quién girará su silla? Descubre todos los detalles sintonizando esta esperada e inédita edición.

Prepara las palomitas para disfrutar de las clases de estilo de Belinda, el romanticismo de Camilo, la poderosa voz de María José y los movimientos de caderas de Mau & Ricky.

Un grupo de talentosos niños se encuentran listos para conquistar el escenario de ‘La Voz Kids’. No te pierdas ningún solo detalle de esta maravillosa edición solo por Azteca UNO.

Descubre más de los queridos coaches que participarán en 'La Voz Kids'

Belinda

La bellísima cantante, quien mostró su talento para el canto y la actuación desde temprana edad, llegará una vez más para inundar de moda y estilo el programa infantil.

No podemos esperar para ver a la estrella pop brillar en el escenario junto a los tiernos particiantes.

María José

La reconocida cantante mexicana también se dijo lista para aportar todos sus conocimientos a las voces más jóvenes de México.

“Desde muy pequeña supe que quería ser cantante. Quiero acompañarlos en sus primeros pasos y ser para siempre parte de sus carreras”, expresó la famosa estrella latina.

Mau & Ricky

El famoso dueto inundará de alegría, pasión y entusiasmo los corazones de todos los pequeños concursantes.

Por si fuera poco, el dúo llenará de ritmo latino nuestro foro del esperado programa de canto.

Camilo

El colombiano tiene todo lo que se necesita para llenar de música y diversión el alma de los futuros participantes. Además, Camilo está listo para aportar su increíble voz, baladas románticas y pegajosos ritmos a esta edición de ‘La Voz Kids’.