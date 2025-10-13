¡Obtén boletos para el concierto de Alacranes Musical en la Arena CDMX!

Alacranes Musical dará un concierto increíble en la Arena Ciudad de México para deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos. Por esta razón, en TV AZTECA queremos que vivas esta gran experiencia en compañía de un acompañante. Te invitamos a participar por una entrada doble.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura de Salinas. Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Alacranes Musical?

El concierto de la famosa agrupación es este viernes 17 de octubre en uno de los recintos más fascinantes, la Arena Ciudad de México a las 20:00 horas.