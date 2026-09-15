¡Ya no puede más! Kunno todavía no se acostumbra a ser Peón de La Granja VIP y SUFRE con el molino de agua (VIDEO)
Luego de su “tortura” limpiándole a las vacas y los cerditos, Kunno se enfrentó a una nueva misión en La Granja VIP y hasta se quedó sin aliento.
En su segundo día como parte del equipo de Peones en La Granja VIP, Kunno tuvo que poner a prueba su fuerza física para que el molino de agua funcionara bien y todos sus compañeros tuvieran agua. Y aunque quiso mantener el optimismo, al poco tiempo se dio cuenta de que esta tarea requiere de muchísimo esfuerzo y puso en evidencia lo mucho que le urge que esta experiencia se termine.