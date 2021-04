Exatlón México es el programa más visto en la televisión mexicana ¡y se le rindió un homenaje! Te presentamos las FOTOS.

Sabemos que admiras a los atletas de Exatlón México, como a Antonio Rosique, ¡así que se les rindió un homenaje!

La televisión mexicana no es la misma cuando no está Exatlón México al aire, ¡y es que desde hace cuatro años es parte de las familias mexicanas! Cada atleta, sea rojo o azul, se ha convertido en parte de nuestro hogar, tiene un pedazo de nuestro corazón. Exatlón México es muy grande, y gracias a todos es posible; gracias a los atletas que nos inspiran y emocionan día con día, gracias a la máxima autoridad Antonio Rosique que le ha dado voz a a esta increíble aventura, gracias a toda la producción mexicana y turca del reality, ¡que son cientos de personas que no vemos pero dejan el alma en cada toma, en cada juego, en cada edición, en cada planeación! Gracias al equipo digital que está desde la primera temporada compartiendo el día a día de estas playas, ¡gracias a ti, que nos ves desde el primer momento! Todos juntos somos Exatlón México, es por ello que después de años rompiendo rating, ¡TV Azteca hizo un homenaje! Te contamos los detalles, ¡checa todas las fotos, están colosales!

Te puede interesar: Estos fueron los momentos más polémicos de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Benjamín Salinas se reunió con los atletas, conductor y productor, para hacerles un homenaje.

Benjamín Salinas, aprovechó el momento para dar unas palabras de agradecimiento a los atletas de Exatlón, ¡y dio algunos datos que nos dejaron con la boca abierta! Pues TV Azteca ha tenido audiencias históricas desde que Exatlón México está al aire: “Cuatro de cada cinco familias en México, los siguieron durante toda esta temporada, que es más de 27 millones de familias mexicanas, con múltiples números de familiares dentro de las familias, los siguieron en esta temporada; viendo sus éxitos, sus tropiezos, viendo cómo se volvían a levantar y daban la mejor versión de ustedes mismos y eso es admirable... Todo esto ha causado una inspiración al país entero, me atrevo a decir que hoy el Exatlón es el mejor programa de América Latina, más que los ratings, ha generado una inspiración total. En lo que va del año, hemos alcanzado audiencias históricas que nunca habíamos tenido en toda la historia de TV Azteca, mucho impulsado por ustedes. Les doy mi agradecimiento total y que sepan que esta es su casa”.

Te puede interesar: Estas fueron las eliminaciones más tristes de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Antonio Rosique dio unas palabras de agradecimiento a todo el equipo de TV Azteca y Exatlón México.

Claro que esta aventura no sería la misma sin Antonio Rosique, que desde la primera temporada le ha dado voz, personalidad y tono a la competencia; ¡y también dijo algunas palabras que nos llegaron a todos al corazón! “Los visionarios son aquellos que reimaginan el mundo, son aquellos que ven lo imposible como algo inevitable, son aquellos que toman el riesgo, aquellos que abrazan el desafío antes que el resto, y por eso, los visionarios son los que terminan cambiando la historia. Hace cuatro años, dos hombres, Don Ricardo y Benjamín Salinas Pliego, tuvieron la visión y la osadía de apostar por un proyecto desconocido para México, un reality show deportivo que estaba naciendo en la mente de Acun Media, una propuesta turca, en ese momento sin antecedentes ni reconocimientos, una nueva idea. Don Ricardo y Benjamín, miraron más allá, y gracias a ese espíritu innovador que caracteriza a Grupo Salinas, nació Exatlón México, un auténtico fenómeno de la televisión, y hoy, una sana costumbre para las familias mexicanas”. Dijo Antonio Rosique. Y es que el conductor deportivo siempre tiene las palabras exactas para inspirar, ¡para hacernos llegar a las lágrimas! Ese ha sido siempre el objetivo del programa, dar los valores correctos e inspirar.

Después de las increíbles palabras, cada uno recibió un reconocimiento por haber formado parte de esta gran familia, ¡y se hizo oficial, vendrá la quinta temporada este año! ¿Quiénes participarán? ¡Espera pronto más detalles! Gracias por vernos, gracias por apasionarte con nosotros, gracias por formar parte de Exatlón México.

Te puede interesar: Estas fueron las parejitas que entraron y se formaron en Exatlón Titanes vs. Héroes.