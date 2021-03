Estos fueron los momentos más polémicos de Exatlón Titanes vs. Héroes. En FOTOS los recordamos todos.

A unos días de la final, recordamos todos los momentos polémicos de esta temporada.

Estamos en la recta final de Exatlón Titanes vs. Héroes. Vivimos mucha pasión y emoción, ¡pero como todo fan, también nos enojamos, gritamos y tal vez hasta nos enganchamos con los problemas que hubieron en la temporada! Es normal que a veces haya descontentos entre los atletas, pues conviven las 24 horas del día, todos los días de la semana, ¡además, están en una competencia de alto rendimiento! En donde pasan hambre, extrañan a sus seres queridos, están aislados por completo, ¡imagínense! A unos días de la final, te recordamos algunas de las polémicas de la temporada. ¡Checa todas las fotos y sigue leyendo!

Te puede interesar: Acuerdos no cumplidos, diferencias, grupitos, y discusiones. El equipo rojo cada vez más desunido.

Polémicas del equipo rojo en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Las eliminaciones en el equipo rojo, ¡casi siempre fueron un problema! El equipo se dividía, pero esta fue la primera vez que esto sucedió... Le tocaba ir a eliminación a los hombres, Heliud sabía que él tenía que ir y rompió en llanto, pues no se había sentido bien de la rodilla y la espalda, así que las miradas se fueron hacia Patricio Araujo. Al ver que el equipo se inclinaba más por cuidar a Heliud, ya que había más posibilidades de que Patricio se quedara en la competencia debido a que está bien físicamente y “Black Panther” no, el “Capitán Coraje” se reveló contra su equipo. “Sé que hay algunas personas que prefieren que vaya yo a eliminación y eso no es una decisión de equipo, son simplemente intereses personales... En caso de que llegue a haber una injusticia, yo creo que se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo”, dijo Araujo. ¡Qué fuerte!

Te puede interesar:¿Quién es el culpable de que el equipo rojo esté desunido? Algunos ex-atletas de Titanes lo dijeron sin pelos en la lengua.

Otro problema fue con Carmelita Correa, pues se dijo inconforme con algunos miembros del equipo que no confiaban en ella, ¡y lo dijo directo a Zudy y Pato que consideraba grandes amigos! No se había sentido apoyada, ni con la confianza del equipo, ¡porque cuando ella quería pasar en algún punto importante, algunos compañeros no la apoyaban o no querían que ella pasara! Después tuvieron tiempo de hablar y arreglar sus diferencias.

A la mitad de la competencia, Mati también manifestó que no le gustaba cómo se manejaban algunas personas del equipo. Principalmente se sientía poco respaldada o apoyada durante sus pasadas en los circuitos, ¡pues a veces corría sola sin nadie alentándola en su recorrido! Sus compañeros sabían que su punto era seguro, ya que “Terminator” rara vez falla. En uno de sus testimoniales dijo que las competidoras azules habían subido de nivel ya que pasaban muchas veces, pero que en el equipo rojo las competidoras estaban estancadas, pues siempre pasaban las mismas a competir, ¡una indirecta muy directa!

Te puede interesar: El equipo de Titanes está dividido. Ahora hay pelea entre Patricio Araujo y su equipo.

Otra eliminación en la que hubo controversia, fue la de Mariano Razo, en donde se batieron en un duelo Heliud, Aris y Mariano. Pulido decidió alejarse de su equipo y estar solo con Ana Lago, mientras que los demás estaban con Aristeo y Mariano. “Black Panther” pensó que Cázares y Razo habían hecho una estrategia para sacarlo, ¡y estaba seguro que Aris se estaba dejando perder para sacarlo a él de la competencia! Por lo que se molestó mucho y comenzó a decir que le encantaba que estuvieran jugando dos vs. uno; al final el eliminado fue Mariano y “El Agui-León” no se quedó con las ganas de enfrentar a Heliud y decirle que si tenía algún problema con él, no lo dijera al aire, lo dijera de frente. Desde ahí, su relación no fue la misma.

Heliud, Pame y Ana estuvieron separados del equipo rojo desde la mitad de la competencia, pues pensaban que algunos de sus compañeros jugaban de manera individual, que su convivencia no era buena y que jamás hubo equipo como tal, pues nunca se respetaban acuerdos. Pame quedó eliminada, luego Ana quedó fuera y Heliud se quedó solo... Había estado callado y separado, hasta ahora que los azules se unieron con ellos en la fortaleza, ¡y se lleva mucho mejor con ellos que con los mismos atletas de su equipo!

Te puede interesar: TAG de los Titanes según Mau Wow. ¿Quién es el más apestoso y el que se queja de todo?

Polémicas del equipo azul en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Esta temporada, el equipo azul ha sido muy diferente al rojo en cuanto a convivencia, ¡todos formaron una gran familia! Se llevaban muy bien, disfrutaban la victoria, la derrota, los días en campamento, ¡siempre estuvieron unidos! Si llegaba un refuerzo, lo integraban, se divertían mucho y se tomaron mucho cariño. Las polémicas casi no existieron con ellos, ¡pero hasta en las mejores familias, siempre hay detallitos! Recordémoslos...

Te puede interesar: TAG del equipo de Héroes, según Keno Martell. ¿Quién es el más apestoso, enojón o miedoso? The Playmaker nos contó.

Uno de los problemas fue con Cecy “Wushu” ¿se acuerdan del codazo que le dio a Patricio Araujo y lo negó? Pues su equipo la defendió haciéndolos quedar mal tiempo después, pues ella lo negó siempre, ¡pero la verdad sale a la luz! Así que después confesó que sí le había dado el codazo, y eso defraudó a su equipo... Dejaron de confiar en ella y su relación ya no fue la misma. Cuando regresó a las tierras de Exatlón a través de votos, no fue nada fácil, sus compañeros no se veían felices y no la recibieron bien, especialmente Pascal. Lo hablaron y parecía que todo bien, ¡pero luego vino la eliminación de Valery! En donde Cecy se había estado sintiendo muy mal debido a que su equipo no la integraba, así que les dijo que ya se quería ir. Al decirles eso, todos le dijeron a Samara y Valery que estuvieran seguras, pues “Wushu” se dejaría perder porque se quería ir; ¡cuando empezó el juego, oh sorpresa, Cecy estuvo imparable! Al final, Valery fue la eliminada y casi todo el equipo se puso en contra de Cecilia. Decían que no había cumplido su palabra, que ella ya se quería ir y Val quería quedarse, ¡prácticamente que tenía que haberse dejado perder! Algunos la apoyaron, otros no; pero afortunadamente tiempo después pudieron arreglarlo y ser la familia que siempre son.

Te puede interesar: Los Héroes no confían en Cecy “Wushu” porque los traicionó al principio de la temporada.

Ya casi para terminar la temporada, ¡hubo un pique entre Evelyn y Cas! Y es que Casandra comenzó a comentarle a algunos de sus compañeros, que de un tiempo para acá, Evelyn siempre le ganaba a Mati, ¡que era muy raro! Incluso que cuando Mati iba contra Eve, se veía más lenta de lo normal, no certera, ¡como si no fuera ella! Así que comenzó a sospechar que “Sniper” tenía una estrategia con las mujeres rojas para llegar juntas a la final. Semanas después, eso se desmintió, pues Eve luchó por Cas y el equipo azul como nadie y como nunca.

Polémicas entre equipos en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Desde el inicio de la competencia, los atletas azules tuvieron roces con Patricio Araujo, no les gustaba su manera de jugar, lo sentían burlón y tosco tanto con hombres como con mujeres. Dejaron pasar varias situaciones, ¡pero Keno ya no pudo soportar más! En el Exaball, que es un juego de contacto físico, ¡pasaron varias cosas! La más fuerte, una pelea a golpes entre Patricio y Keno. Durante ese juego, Patricio aventó y jaló a sus contrincantes en varias ocasiones, ¡hasta que se le pasó la mano, y terminó rompéndole por completo la playera a “The Playmaker”! Keno no pudo contenerse, cuando tuvo una oportunidad, lo empujó, Patricio reaccionó, ¡y empezaron a llover golpes! ¿Se acuerdan? Al final ambos pidieron disculpas, ¡como debe ser! Fue en el calor de la competencia.

Te puede interesar: Patricio Araujo y Keno Martell llegaron a los golpes. ¿Quién crees que tuvo la culpa?

Esta temporada dio mucho de qué hablar, ¡hubieron varias polémicas! Pero con lo que nos quedamos, es con todas las cosas buenas, con la pasión, entrega y garra de nuestros atletas mexicanos. ¡Vamos a extrañar Titanes vs. Héroes!