TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de un gran homenaje al pop en inglés
Este 18 de septiembre la Arena Ciudad de México se llenará de emoción con uno de los grandes homenajes al pop en inglés, y si quieres boletos te contamos cómo participar.
Este 18 septiembre, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para recordar grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!
Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina, llena el formulario que aparece a continuación y no olvides registrar tus datos. Y así de fácil podrás vivir una noche espectacular.