TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de un gran homenaje al pop en inglés

Este 18 septiembre, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para recordar grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina, llena el formulario que aparece a continuación y no olvides registrar tus datos. Y así de fácil podrás vivir una noche espectacular.