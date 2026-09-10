Cómo tejer una frutera o verdulero colgante a crochet para liberar espacio en la barra de tu cocina
Si aún no tienes donde poner las frutas y las verduras en tu cocina, aquí te dejamos un par de ideas de frutero colgante para que guardes y decores tu espacio.
Si tienes las frutas y verduras repartidas en todas partes en tu cocina y, además de todo, tienes poco espacio, tenemos una gran idea para ti: un frutero colgante. Aquí tenemos un par de ideas de una sola canasta o varias; eso sí, lo más importante es que sea resistente y que se pueda colgar en la pared para aprovechar espacio. Estos diseños te permiten colgarlos debajo de un gabinete o en una zona donde no estorbe al cocinar, siempre que el soporte aguante el peso.
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¿Qué materiales necesitas para hacer una frutera a crochet?
Si te gustó mucho cómo suena la idea de hacer tu propio frutero o verdulero para organizar tu cocina, te decimos todos los materiales que vas a necesitar:
- Estambre de algodón o hilo resistente
- Gancho acorde al grosor de su estambre
- Tijeras
- Aguja lanera
- Para sujetarlo en la pared, necesitarás argollas, mosquetón o el sistema de sujeción de tu preferencia.
El algodón para este tipo de manualidades es la opción ideal, pues ofrece una estructura firme, la cual funciona muy bien si vas a colocar frutas con mucho peso como las naranjas, las manzanas o los plátanos. Eso sí, aunque sea un buen material, siempre refuerza las uniones.
¿Cómo se teje la canasta para frutas y verduras?
Va a comenzar por la base. Tienes que hacer un anillo mágico y trabajar puntos bajos, aumentando de manera uniforme en cada vuelta hasta conseguir el diámetro deseado.
Si vas a preferir un frutero con varios niveles, teje dos o tres canastas de distintos tamaños y únelas con cordones gruesos. Un dato importante es que debes pensar en la distribución del peso, para que tu estructura sea más estable.
¿Cómo hacer que el verdulero soporte el peso?
Los puntos clave son la base y los puntos de sujeción. Puedes añadir una vuelta de punto bajo alrededor del borde para darle mayor firmeza. En los sistemas de varios niveles te puedes apoyar en varillas de madera y cordones gruesos.