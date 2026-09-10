Haz este ritual para recibir la Luna Nueva y atraer cosas positivas en septiembre de 2026

Estas fechas particulares alrededor del ciclo lunar tienen aspectos que no se enfocan en el ámbito astronómico, sino en el astrológico y sus variantes en disciplinas que creen y enseñan acerca de las energías universales. Por ello, los expertos recomiendan realizar algunos rituales en esta Luna Nueva para alinear todo lo que eres y buscar cosas positivas en el futuro inmediato.

“Hace cuatro años perdí a mi papá”; así fue el emotivo tributo de Carlos Rivera a su padre en Zacatecas

¿Por qué la Luna Nueva es un espacio ideal para hacer rituales?

Según los seguidores y practicantes de estas dinámicas, los eventos que se llevan a cabo en los cielos estelares, tienen una influencia o afectación directa hacia lo que ocurre en la vida diaria de las personas. Por ello, dicha carga energética de los movimientos o procesos naturales de la luna se buscan alinear con las cargas y/o vibras de cada persona.

Además, algo en lo que coinciden casi por completo los practicantes de estos asuntos que tienen relación incluso con el esoterismo… es que estos días o eventos son especiales. Y se les considera como días fuera de lo común porque son espacios que sirven para detenerse a meditar en lo que sucede en la vida y pensar de manera positiva en lo que viene.

Por eso, esta recomendación de ritual para la Luna Nueva aprovecha este inicio del segundo tercio del mes, donde existirá una oportunidad de alinear todos los espacios que tienes alrededor. Así, buscarás un momento de reflexión para esperar cosas positivas en aspectos como el trabajo, la salud o temas de relaciones.

¿Cómo hacer ritual de Luna Nueva este 11 de septiembre de 2026?

De manera directa se indica que lo primero es recolectar ciertos elementos que servirán para este momento de reflexión. Dado que la Luna Nueva se presentará a las 00:28 de la madrugada de este 11 de septiembre, se te anima a realizar el ritual a la hora que mejor te convenga, entendiendo que es un horario complicado.

@medicinaancestral17 🌕 ¿Sabías que sahumar con salvia en cada fase lunar potencia tus rituales? 🌑 Luna nueva: limpia tu espacio y abre caminos 🌓 Luna creciente: recarga tu energía 🌕 Luna llena: libera lo viejo y agradece 🌗 Luna menguante: corta lazos y suelta lo que ya no va 🌿 La salvia es tu aliada para conectar con la magia lunar ✨ 💫 Guarda este reel como guía y síguenos para más rituales poderosos. ♬ sonido original - Loto Azul Medicina Ancestral

Ingredientes y aplicación

Para aplicar un incienso especial y reflexionar en lo que esperas de tu futuro inmediato, requerirás de estos elementos, mismos que quemarás en el momento elegido del día.

Sahumerio

Ocho granos de pimienta blanca

Una cucharada de salvia

Una cucharada de cedro

Una cucharada de copal