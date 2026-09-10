Dibujos del 15 de septiembre para imprimir y colorear

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para celebrar las tradiciones mexicanas y compartir actividades creativas en familia. Una de las opciones más sencillas para entretener a los más pequeños es preparar dibujos relacionados con el 15 de septiembre para imprimir y colorear.

Masha y el oso | Visita indeseable

Con lápices, crayones o colores pueden darle vida a diferentes ilustraciones inspiradas en esta fecha y disfrutar de un momento de diversión mientras conocen algunos de los símbolos más representativos de la celebración mexicana.

¿Qué se celebra el 15 de septiembre?

En México, el 15 de septiembre se celebra la víspera del inicio de la Independencia, una fecha fundamental de la historia del país. Durante esa noche se conmemora el llamado que hizo Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 para levantarse contra el dominio español, conocido como el Grito de Dolores.

Las celebraciones comienzan en distintas ciudades con música, comida tradicional, eventos culturales y reuniones familiares. El momento principal ocurre por la noche, cuando autoridades y ciudadanos participan en el tradicional Grito de Independencia. En la Ciudad de México, el presidente encabeza la ceremonia desde el Palacio Nacional y recuerda a los héroes de la Independencia.

Aunque el 16 de septiembre es oficialmente el Día de la Independencia, el 15 de septiembre es una de las noches más importantes de las Fiestas Patrias mexicanas. Las calles y plazas se llenan de los colores verde, blanco y rojo para acompañar esta celebración nacional.

¿Qué imágenes sobre las Fiestas Patrias puedes imprimir?

Las Fiestas Patrias mexicanas pueden celebrarse también con actividades creativas para los más chicos. Una opción sencilla es imprimir dibujos relacionados con el 15 de septiembre para que puedan colorearlos y conocer algunos de los elementos representativos de esta fecha.

Entre las opciones se encuentran ilustraciones de la bandera de México, personajes históricos, campanas, sombreros y otros símbolos vinculados con la Independencia. También pueden elegirse diseños con motivos patrios para decorar con los colores verde, blanco y rojo y utilizarlos como parte de las actividades escolares o familiares durante la celebración.