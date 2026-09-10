Qué hacer con pantalones rotos de tu closet: 3 ideas originales para reinventar tus outfits

Si dentro de las piezas de ropa que tienes guardadas en tu closet tienes jeans de mezclilla aquí te damos la solución para que no dejes de usarlos y les des una segunda vida. Hacerlo es muy fácil, necesitarás pocos materiales y lo mejor de todo es que tendrás libertad creativa para hacer tus propios diseños.

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Pantalones rotos: ¿Cómo darles una segunda vida?

Si algunos de tus jeans están rotos, puedes hacerles algunos ajustes añadiendo materiales como perlas, telas diferentes o incluso parches para hacer que luzcan como nuevos. Lo mejor de todo esto es que nadie más tendrá una prenda así ya que cada pantalón está personalizado, lo que sin duda te hará destacar por completo.

DIY Panatalones rotos:Jeans con perlas

Para realizar esta idea necesitarás perlas, hilo y tijeras. Lo único que deberás hacer es tejer líneas con perlas. Puedes hacer la cantidad que prefieras, todo dependerá de qué tan roto esté el pantalón. La abertura permitirá que esto sea un accesorio auténtico en los pantalones.

DIY Panatalones rotos: Parche de estrellas

Esta idea es una de las más fáciles y sencillas. Consiste en colocar un parche de estrella de mezclilla en el área rota de tu pantalón. Deberás coserlo con hilo para que no se despegue. Por otro lado, puedes decorar el parche, solo si lo prefieres; es decir, puedes colocarle perlas, pedrería o incluso colocar encima otro parche. Esta idea es muy original ya que harás una pieza completamente personalizada.

DIY Pantalones rotos: Margaritas tejidas

Esta idea es una de las más bonitas y originales, consiste en tejer margaritas pequeñas en la parte rota del pantalón. Como base deberás colocar algún tipo de tela clara y dibujar pequeños puntos amarillos los cuales serán el centro de las flores, una vez que los tiendas listos comenzarás a tejer los petalos con ayuda de hilo blanco, hijo y aguja. La cantidad de flores que quieras dependerá de tu gusto o incluso de qué tan roto esté tu pantalón.