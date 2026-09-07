TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de AAA TRIPLEMANÍA 34

Este 13 de Septiembre, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para disfrutar con amigos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti! Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina y llena el siguiente formulario. Si eres uno de los primeros en registrarte, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para darte más información.