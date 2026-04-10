Unión de fuerzas en Azteca Noticias: una sola visión, la misma credibilidad

En un mundo donde la información corre a gran velocidad, la unión de fuerzas en Azteca Noticias representa un compromiso claro: estar donde la noticia sucede y contarla con responsabilidad. Para Christina Lara, conductora de Hechos con los Ruiz Lara, y Javier Risco, periodista de ADN Noticias, esta alianza significa fortalecer la credibilidad y ofrecer al público una cobertura más sólida, bajo una sola visión que prioriza la verdad, el análisis y la cercanía con la audiencia.