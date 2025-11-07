Los 4 festivales gastronómicos que celebra la CDMX antes que termine el 2025: checa días y horarios

En cualquier rincón mexicano se pueden disfrutar platillos deliciosos para todos los gustos. En este sentido, la CDMX no es la excepción y comienza a despedir el 2025 con eventos gastronómicos imperdibles.

Conoce cuáles son los festivales gastronómicos que se llevarán a cabo en CDMX durante noviembre. Esto es todo lo que tienes que saber para disfrutar deliciosa comida dulce y salada en la capital.

4 festivales gastronómicos que se llevarán a cabo en noviembre de 2025 en CDMX

Estos son los eventos gastronómicos más convocantes de la CDMX para el mes de noviembre. A continuación, se detallan los precios de los accesos.



Feria del Libro Comestible

Este evento capitalino tendrá lugar desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Aquí las letras y la comida se fusionan en una experiencia única. El jardín de Gallina de Guinea será sede de este festival que reunirá a 25 expositores y 22 voces invitadas. La entrada es gratis y hay libros sobre comida y cocina para todas las edades. Pero también se programaron charlas y talleres con cupo limitado de 15 personas a un precio de 450 pesos.

Food and Wine Festival

Este festival rinde homenaje a la cocina mexicana en el corazón de Polanco (Jardines de Campo Marte) durante el 8 y 9 de noviembre. Estarán presentes chefs, sommeliers, mixólogos, asociaciones y marcas de cocina y vino de prestigio nacional e internacional. El boleto tiene un costo con acceso ilimitado a todas las exposiciones, masterclasses y actividades especiales.

A Qué Me Sabes

Del 13 al 23 de noviembre, este evento pretende celebrar a la escena culinaria de la CDMX por quinta vez. El festival se realiza en cada uno de los 78 restaurantes, bares, heladerías y panaderías invitados. Durante 10 días habrá menús, experiencias y cócteles especiales.

Millesime

Este festival gastronómico exclusivo se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre. Para acceder se debe recibir una invitación de una marca o medio participante o ser cliente directo de Millesime. Pero también se accede mediante la reserva de una mesa completa para 8 personas.

El evento se lleva a acabo en el Hipódromo de las Américas de CDMX y contará con 20 espacios con chefs que cocinan en vivo, 15 stands de productos gourmet y 20 bodegas de vino provenientes de Francia, España, Italia, Estados Unidos, México, Chile y Argentina.