Los 4 festivales gastronómicos que celebra la CDMX antes que termine el 2025: checa días y horarios
La Ciudad de México despide este 2025 con puros eventos gastronómicos. Estos son los 4 festivales imperdibles de CDMX para despedir el año disfrutando deliciosas comidas.
En cualquier rincón mexicano se pueden disfrutar platillos deliciosos para todos los gustos. En este sentido, la CDMX no es la excepción y comienza a despedir el 2025 con eventos gastronómicos imperdibles.
Conoce cuáles son los festivales gastronómicos que se llevarán a cabo en CDMX durante noviembre. Esto es todo lo que tienes que saber para disfrutar deliciosa comida dulce y salada en la capital.
Te puede interesar: El pueblo mágico de Yucatán más bonito para pasar la Navidad, según la IA
4 festivales gastronómicos que se llevarán a cabo en noviembre de 2025 en CDMX
Estos son los eventos gastronómicos más convocantes de la CDMX para el mes de noviembre. A continuación, se detallan los precios de los accesos.
- Feria del Libro Comestible
Este evento capitalino tendrá lugar desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Aquí las letras y la comida se fusionan en una experiencia única. El jardín de Gallina de Guinea será sede de este festival que reunirá a 25 expositores y 22 voces invitadas. La entrada es gratis y hay libros sobre comida y cocina para todas las edades. Pero también se programaron charlas y talleres con cupo limitado de 15 personas a un precio de 450 pesos.
- Food and Wine Festival
Este festival rinde homenaje a la cocina mexicana en el corazón de Polanco (Jardines de Campo Marte) durante el 8 y 9 de noviembre. Estarán presentes chefs, sommeliers, mixólogos, asociaciones y marcas de cocina y vino de prestigio nacional e internacional. El boleto tiene un costo con acceso ilimitado a todas las exposiciones, masterclasses y actividades especiales.
Te puede interesar: Estos son los 5 restaurantes en CDMX ideales para los amantes de la parrilla
- A Qué Me Sabes
Del 13 al 23 de noviembre, este evento pretende celebrar a la escena culinaria de la CDMX por quinta vez. El festival se realiza en cada uno de los 78 restaurantes, bares, heladerías y panaderías invitados. Durante 10 días habrá menús, experiencias y cócteles especiales.
- Millesime
Este festival gastronómico exclusivo se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre. Para acceder se debe recibir una invitación de una marca o medio participante o ser cliente directo de Millesime. Pero también se accede mediante la reserva de una mesa completa para 8 personas.
El evento se lleva a acabo en el Hipódromo de las Américas de CDMX y contará con 20 espacios con chefs que cocinan en vivo, 15 stands de productos gourmet y 20 bodegas de vino provenientes de Francia, España, Italia, Estados Unidos, México, Chile y Argentina.