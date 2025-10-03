¡En una zapatilla gigante! Así fue el ICÓNICO debut de Belinda en Mentiras All Stars ⁠⁠

Este jueves por fin dio inicio la temporada de Mentiras All-Stars, la puesta en escena que llega tras el furor que la serie de streaming trajo a los fans este año, y en su primera función en el Centro Cultural Teatro 1, mucho se ha hablado sobre Belinda y Mariana Treviño.

Si bien, la escenografía es una de las partes más distinguidas de la obra, la actuación de Belinda en una gigante zapatilla se llevó la atención de todas y todos los asistentes, quien en su papel de Daniela, deslumbró al público.

¿Cómo fue la presentación de Belinda en Mentiras El Musical All Stars?

La actriz, cantante y modelo hizo su tan esperada aparición en este musical que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar, donde de acuerdo con los asistentes, realizó una interpretación impecable y que además cantó las canciones más icónicas de su personaje en lo que fue una gran presentación.

Durante la noche no podían faltar las canciones de “Él Me Mintió”, “Detrás de Mi Ventana”, “Castillos”, “Me Alimento de Ti”, entre otros éxitos de la obra, pero la que se robó la noche fue “De Color de Rosa”, canción que cantó arriba de un zapato rojo brillante y se elevó por los cielos del teatro, dando un momento único.

¿Cuántas fechas habrá de Mentiras All Stars?

La presentación del jueves 02 de octubre tan solo fue la primera noche de esta puesta en escena que logró reunir de nuevo a Mariana Treviño y a Belinda de nuevo en sus respectivos papeles de Lupita y Daniela, donde los próximos 04, 05 10, 11 y 12 de octubre se estarán presentando en el mismo Centro Cultural Teatro 1, llevando lo mejor de Mentiras.

Aún hay pocas entradas en la plataforma de TicketMaster para ver esta gran obra sujeto a las fechas, donde los boletos tienen los siguientes precios:

