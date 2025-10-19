9 lugares que Time Out recomienda para visitar en pareja en la CDMX: actividades fuera de serie

Si buscas experiencias originales para disfrutar con tu pareja, la Ciudad de México (CDMX) tiene planes que van más allá de la típica cita. Desde actividades llenas de adrenalina hasta talleres creativos, estos lugares permiten reír, compartir y crear recuerdos únicos.

Estos lugares no solo destacan por su entretenimiento, sino también por la manera en que fomentan la conexión y complicidad entre las parejas.

Cuáles son los 9 lugares recomendados por Time Out para disfrutar en pareja en CDMX

A continuación, te presentamos un listado con opciones destacadas que Time Out recomienda para este 2025:



Billar El Recreo: partidas de pool y botanas para disfrutar en pareja en Coyoacán. Craftymania: talleres de arte y manualidades para explotar la creatividad juntos. Kinezis: actividades de escalada, resbaladillas y fitness para compartir emociones fuertes. Kingpin Social: boliche, snacks y malteadas especiales para una noche divertida. Fox in a Box: cuartos de escape que retan a las parejas a trabajar en equipo. Flex Zone: trampolines para brincar, ejercitarse y desconectar de la rutina. Pista de hielo Vía Vallejo: patinaje sobre hielo para disfrutar de la cercanía y el movimiento. Cafés con juegos: espacios para relajarse, jugar y convivir de manera íntima. Talleres culturales y experiencias interactivas: cerámica, catas y exposiciones para aprender juntos.

Canva En la CDMX existen muchos lugares para hacer actividades divertidas con tu pareja

Hacer cosas juntos no solo es divertido, también fortalece la relación y la comunicación entre ambos miembros de la pareja. La psicóloga Sue Johnson explica que compartir experiencias ayuda a generar confianza y a sentirse más conectados, liberando oxitocina, la “hormona del cariño”.

Ya sea creando manualidades, jugando boliche o patinando sobre hielo, pasar tiempo así baja el estrés y deja recuerdos que unen de verdad.

Consejos para aprovechar al máximo estas actividades en pareja en CDMX

Para sacar el mayor provecho, conviene llegar temprano, reservar (en línea o por teléfono) en lugares con cupo limitado y preparar lo necesario según la actividad: ropa cómoda, pechera para mascotas si llevan un perro, o reservar entradas para talleres.

Planear con anticipación garantiza disfrutar cada experiencia sin prisas y crear momentos memorables en pareja.