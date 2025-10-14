Así puedes activar el modo “Las Guerreras K-Pop” en WhatsApp

Una de las películas más exitosas de este año fue “Las Guerreras K-Pop”. Este film logró captar la atención de niños y grandes por el mensaje que transmite.

Para los fanáticos de la película, hay una opción de personalizar tu WhatsApp con el modo “Las Guerreras K-Pop”. De esta manera podrás personalizarlos chats, crear chatbots con inteligencia artificial inspirados en los personajes, cambiar el tono de las notificaciones, entre otros ajustes.

¿Cómo activar el modo “Las Guerreras K-Pop en WhatsApp?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la configuración en cuestión se debe hacer de forma manual, además de que no es una función oficial de WhatsApp.

Así debes cambiar el fondo de chats

Si quieres cambiar el fondo de los chats en tu WhatsApp en el modo ‘Las Guerreras K-pop’, lo que tienes que hacer es descargar la imagen que quieras de esta película y hacer lo siguiente:



Abrir la aplicación móvil.

Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’.

Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’.

Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Describe con claridad cómo deseas que sea el chatbot, pues la IA podría no reconocer a los personajes de la cinta. (Meta)

Trama: eres idol, llenas estadios, dominas el escenario

Plot twist: también cazas demonios entre comeback y comeback

Final boss: una boy band poseída con coreo perfecta y energía infernal

🖤 'Las Guerreras K-Pop'

🗓️ 20 de junio

📍 Solo en Netflix pic.twitter.com/Co544nh2GO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 22, 2025

Cómo crear un chatbot en WhatsApp

Si lo que quieres es crear un chatbot en WhatsApp inspirado en algún personaje de ‘Las Guerreras K-pop’, debes realizar este proceso:



Ir a la aplicación móvil y dirigirse a la pestaña de ‘Contactos’.

Seleccionar ‘Chatear con las IA’.

Ir al ícono de +.

Seguir los pasos para crear un nuevo chatbot inspirado en algún personaje de este película. Los usuarios deben agregar información sobre su nombre, personalidad, objetivo, entre otros puntos.

Definir si se desea que el chatbot sea privado o público.

Guardar los ajustes y empezar a interactuar con el chatbot creado.

Es muy importante que en WhatsApp brindes detalles con precisión sobre cómo deseas que sea el chatbot. Esto es porque la inteligencia artificial podría no identificar a los personajes de la película. Por eso, será necesario que los describas con claridad para obtener un resultado fiel a tu idea.

