Estas son las actividades que puedes hacer en la CDMX el fin de semana del 10 al 12 de octubre

Falta muy poco para que el fin de semana comience, siendo un gran momento para desconectarse del trabajo y disfrutar de todas las actividades que se ofrecen en la CDMX. La realidad es que la metrópoli es enorme y hay mucho por hacer, así que el pretexto de no tener planes ya no existe.

Al Extremo: Fin de Semana | Programa 16 de marzo 2025 [VIDEO] En Al Extremo tenemos recetas, rituales para ayudar a tu familia y grandes historias conmovedoras. ¡Dale play y vive este domingo lleno de emociones fuertes!

Si todavía no tienes ningún plan, no te preocupes. Te detallaremos todo lo que hay disponible del 10 al 12 de octubre. Toma papel y pluma para que anotes todo lo que puedes hacer, y realices tu propio itinerario.

¿Qué actividades puedo hacer del 10 al 12 de octubre?

Aunque hay muchas actividades que son con costo extra, por suerte, existen otras que son completamente gratis, permitiendo que los usuarios puedan acudir a ellas sin ningún costo extra. Esto es lo que puedes hacer el fin de semana del 10 al 12 de octubre en la CDMX:

Concierto gratis de Tremenda Korte en el Zócalo desde las 14:30 horas.

Lago de los cisnes con la Compañía Nacional de Danza a las 12:30 o a las 19 horas. En el Zócalo.

Festival Cultura UNAM en diversas partes de C.U.

Festival del Café y Chocolate en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán.

Feria Internacional del Libro del Zócalo.

Son eventos completamente gratis en la CDMX, en los que podrás acudir con tu familia, amigos o pareja, siendo una gran oportunidad para disfrutar del fin de semana y desprendernos de los celulares por un par de horas.

¿Qué se puede hacer en el Bosque de Chapultepec?

Si deseas conectarte con el medio ambiente, también puedes optar por ir al Bosque de Chapultepec. En cada uno de sus rincones cuenta con actividades gratuitas para el fin de semana del 10 al 12 de octubre.

Taller de grabado en La Quinta Colorada desde las 9.

Taller de dibujo y pintura desde las 9.

Dentro de sus eventos, también se destaca la exposición de Cerámica en el Museo Nacional de Antropología y “Libera a una mariposa” en el mariposario, pero son actividades gratuitas al momento de comprar la entrada a los centros culturales. No digas más pretextos y planea lo que harás en los próximos días.