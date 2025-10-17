Adiós Cancún: Esta es la playa con aguas termales y pozas naturales que es imperdible

Si crees que las únicas playas que tienen de todo para ofrecer están en Morelos o Hidalgo, pues no es así ya que hay un lugar con aguas termales que te enamorará.

Estamos hablando de la Playa Agua Caliente, que está ubicada a 10 minutos del pueblo de La Ventana. Otra referencia a tener en cuenta es que se ubica a 40 km de La Paz, en Baja California del Sur.

¿Qué tiene para ofrecer Playa Agua Caliente?

Este es un lugar muy poco conocido por los turistas y se destaca por sus cálidas aguas, el oleaje tranquilo y por ofrecer una increíble belleza. Es el lugar ideal para visitar con familia, amigos o pareja.

Al principio puedo brindar una impresión de puras piedras pero cuando te acercas pues las mismas crean pozas naturales, llenas de agua caliente para disfrutar.

Esto no es todo ya que quienes viven allí, manifiestan que en las profundidades de las aguas hay un volcán que es el encargado de nutrir el abundante calor de cada una de las pozas.

Cualquier día del año que vayas a Playa Agua Caliente, encontrarás el agua con una alta temperatura que va desde los 35 hasta los 45 °C.

Un consejo es que debes ir en la mañana ya que la marea está baja y las positas están descubiertas.

¿Cómo llegar a Playa Agua Caliente?

Playa Agua Caliente es muy poco conocida pero no por su ubicación ya que es muy fácil poder llegar a ella está al camino bien señalado y conectado con distintas ciudades y pueblos aledaños.

La forma más sencilla de llegar tomar desde La Ventana, dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal.

Luego debes girar a la izquierda para continuar por Corredor Isla Cerralvo, después tomar la derecha en dirección a Corredor Delfino Castro Calderón y continuar por Corredor Mar de Cortés para finalmente girar a la derecha donde habrás llegado al destino esperado.

