Estas fueron las fotos y videos que desataron la pelea de Belinda y Lupillo Rivera

Belinda interpuso una demanda contra Lupillo Rivera debido a que lo acusa de violencia mediática y digital a raíz de la publicación del libro autobiográfico “Tragos amargos”.

En el marco de todo esto es que en las redes sociales se han filtrado algunas fotografías que datan de cuando supuestamente ambos tenían una relación. Además han habido amenazas de que hay pruebas más fuertes.

En la cuenta @teampeloterosoficial en Instagram y TikTok, cuyos creadores serían fans de Lupillo Rivera, han estado compartiendo pruebas de que en realidad los cantantes si tuvieron una relación amorosa.

¿Qué mostraron en las publicaciones sobre Belinda y Lupillo Rivera?

Una de las fotografías, iba acompañado de la leyenda “Prueba #1, se vendrán más”, junto a una foto donde se ve a los artistas comiendo, mientras él le toca la nariz a Belinda.

Sin embargo en otra de las publicaciones, se ve a Belinda bailando con el hermano de Jenni Rivera en una fiesta de mariachis, lo que ha desatado aún más polémica. Además en el audio se escucha la declaración que dio ella refiriéndose al tema de su relación como algo irrelevante, aunque las imágenes la contradicen.

Esto no es todo ya que la cuenta de fans Lupillo Rivera, dio a conocer un material inédito de cuando estaban juntos en “La Voz México”, y Belinda le estaba retocando el maquillaje al cantante.

Como era de esperarse este tipo de publicaciones despertó mucha controversia en las redes sociales. Por un lado están quienes manifiestan que esas imágenes no prueban nada mientras que otros acusan directamente contra Lupillo.

“Si no existieran pruebas, ella ni se hubiera preocupado por una denuncia; así que mejor quiso frenar a Lupillo para que no la evidencie.” “Solo miro una mujer cordial bailando y un hombre tratando de besarla.” “Eso no significa nada, el que se ve bien intenso es Lupillo, casi quiere que ella lo cargue”, han comentado usuarios de redes.

