Dile adiós a las mesas de centro, esta es la nueva tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

Las nuevas tendencias en decoración de hogares traerán grandes cambios en el 2026 que se avecina. Para ello la Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una gran aliada ya que permite conocer qué se utiliza en otros países y qué modificaciones se llevarán mejor con nuestra vivienda.

La IA está ganando terreno en diferentes rubros y el de la decoración no es la excepción. Cada vez más personas eligen esta tecnología para empaparse sobre las nuevas tendencias y conocer en detalle los colores, texturas y elementos que podrían embellecer adecuadamente los ambientes del hogar.

¿Adiós a las mesas de centro?

La aplicación Gemini se ha encargado de destacar que “las mesas de centro son importantes porque cumplen una función doble: son un mueble práctico para apoyar objetos y un elemento clave en la decoración para completar y definir el estilo de un espacio”.

Además, esta IA remarca que las mesas de centro “son un punto de encuentro funcional para reuniones sociales y el ocio, y su tamaño y diseño versátil les permiten adaptarse a diferentes usos y ambientes”. Sin embargo, las nuevas tendencias que se impondrán en 2026 podrían dejarlas de lado y que se les diga adiós en muchas viviendas.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini afirma que en 2026 la tendencia de decoración que se impondrá, en lugar de las mesas de centro, “se enfoca en la funcionalidad y la flexibilidad, con alternativas como mesas auxiliares móviles, pufs con bandeja, mesas nido o carros multifuncionales que permiten optimizar el espacio”.

Esta Inteligencia Artificial precisa que “estas opciones brindan mayor libertad de movimiento, crean ambientes más livianos y se adaptan a las necesidades cambiantes, reflejando una estética minimalista pero cálida y versátil”. A continuación, Gemini ofreció un listado con alternativas que reemplazarían a las mesas de centro:

