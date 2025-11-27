Frustración total en el Equipo Rojo: No aguantamos otra noche en la Barraca Metálica

Tras varias noches de mal descanso, la incomodidad, el cansancio y la frustración explotaron dentro del Equipo Rojo en la novena temporada de Exatlón México, luego de que han sido varias las noches consecutivas en las que han tenido que vivir dentro de La Barraca Metálica. Para los atletas, el desgaste acumulado ya comienza a pasar factura; se ve en el bajo ánimo de los atletas, quienes reconocen que la situación ha comenzado a ser insostenible al tener que dormir sobre colchonetas que no permiten una recuperación adecuada.

“Ya me duele la espalda”: Las dolencias comienzan a acumularse

Durante el pasado Duelo por la Ventaja, varios integrantes del Equipo Rojo expresaron que, a pesar de que ya han comenzado a obtener victorias y que incluso recientemente también su equipo se llevó la medalla femenil. La necesidad de recuperar La Villa 360 es la mayor urgencia.

Dentro de la conversación, Mati, la reciente ganadora de la medalla femenil, admitió que ha perdido ya la cuenta de cuántas han sido las noches que han tenido que pasar dentro de La Barraca Metálica. “En lo personal y entre mis compañeros he visto que ya tenemos dolencias. El descanso correcto es importante”, afirmó.

La motivación se pone a prueba en la recta decisiva

A pesar de que dentro de los circuitos la presencia ganadora del Equipo Rojo sigue siendo fuerte, la única meta de la escuadra es llevarse La Villa 360, del día de hoy, pues todas las personas y sobre todo los atletas saben lo indispensable que resulta un correcto descanso para poder afrontar cualquier prueba que se avecine.

La Villa 360, la meta urgente del equipo

Dormir bien, recuperar muscularmente y mantener la moral arriba se ha convertido en la principal prioridad del Equipo Rojo. La Barraca Metálica, que en otras ocasiones había sido tolerable, hoy representa un reto psicológico y físico que amenaza con impactar su rendimiento.

