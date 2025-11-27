Elektra tiene en oferta esta hermosa bicicleta infantil para niña y tiene la opción de MSI

Hay una bici infantil para niña que está en oferta en Elektra . La tienda la tiene en rebaja hoy con $400 pesos de descuento. Si estás buscando un regalo que sea saludable y fabuloso, este es sin duda la mejor opción.

¿Cuál es la bicicleta para niña que está en oferta en Elektra?

La bicicleta para niña es de la marca Bluelander. Es rodado 16 y tiene un diseño espectacular en rosa, con pompones en el volante y viene con canasta, parrilla trasera y hasta llantitas de seguridad, así la pequeña podrá aprender en ella hasta convertirse en una profesional.

(ESPECIAL) Así luce la bici para niña que está en oferta en Elektra.

Según la descripción del producto de la tienda, esta bici tiene las siguientes características:

Cuenta con ruedas resistentes : tienen alineación plana, lo que hace que sean más duraderas.

: tienen alineación plana, lo que hace que sean más duraderas. Cuenta con protector de cadena : así la pequeña no se manchará de aceite ni se atorará en el mecanismo.

: así la pequeña no se manchará de aceite ni se atorará en el mecanismo. El asiento es ajustable: en caso de que sea necesario por la altura de tu pequeña. Se puede modificar de 54.5 cm a 62 cm.

Asimismo, para que lo tomes en cuenta, las medias de esta bicicleta infantil son:

Largo de la bicicleta: 116 cm.

116 cm. Altura de la bici con todo y llantas: 71.5 cm.

¿Cuál es el precio de la bici en oferta en Elektra?

El costo de la bici para niña está en solo $2,349 pesos. Eektra le rebajó $500 pesos por temporada de ofertas, pero eso no es todo.

(ESPECIAL) Este es el precio de la bicileta para niña en Elektra.

Además, puedes comprarla con meses sin intereses pagando con tarjetas participantes (mismas que puedes consultar en tienda o en la página online).

O bien, puedes pedir un Préstamo Elektra, en donde puedes comprar la bici pagando en 100 semanas de solo $40 pesitos.

Cómo saber el tamaño de la bici según la estatura

Una duda común que existe a la hora de comprar bicis es saber cuál rodado y tamaño es ideal según la estatura. Según expertos de Optimus Bikes, la rodada 16 como esta bici, es ideal para niños y niñas que miden menos de 1.20 metros. Otras medidas recomendadas son: