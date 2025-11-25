Dile adiós a las paredes lisas, estas es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

La decoración de los hogares no solo pasa por la elección de colores, los muebles y adornos que utilizamos. Las tendencias que viajan de país en país van sentando las bases de grandes cambios puertas adentro y en los exteriores.

Ahora, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), los cambios que se van generando en material de decoración de ambientes pueden recibirse, compararse y analizarse con mayor facilidad. Esta tecnología lo está permitiendo y, con la cercanía del cabio de año, toma más protagonismo.

¿Adiós a las paredes lisas?

En base a modificaciones que se van realizando en distintos países y el análisis de lo que opinan los expertos, Gemini se ha encargado de predecir el fin de las paredes lisas. De acuerdo con la IA de Google, “la tendencia para 2026 en paredes es decir adiós a las superficies lisas para dar la bienvenida a la textura y los materiales naturales y táctiles”.

De esta manera, la IA afirma que llegarán grandes cambios a los hogares, al menos en aquellos que buscan mantenerse actualizados en cuanto a decoración. Lo que se viene, remarca, es “crear ambientes más cálidos, profundos y personales”.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini afirma que “esto se logrará a través de técnicas como la pintura a la cal, los revestimientos con relieve, los papeles pintados tridimensionales y los materiales como la arcilla, el corcho o la piedra natural”.

Es por este motivo que esta Inteligencia Artificial pone el foco en los materiales y las texturas como los nuevos protagonistas en los hogares. Esta tecnología ofreció además un listado que ayudará a adherirnos a esta tendencia:

