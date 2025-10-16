María Antonieta de las Nieves se despide de La Chilindrina tras más de 50 años

Durante más de cinco décadas, La Chilindrina fue sinónimo de ternura, picardía y nostalgia para millones de personas por toda Latinoamérica. Desafortunadamente, todo llegó a su fin, así es, María Antonieta de las Nieves, dice adiós. Así lo confirmó durante una emotiva entrevista con Matilde Obregón, donde anunció oficialmente su despedida del personaje.

Adiós a un ícono de la televisión: María Antonieta deja atrás a La Chilindrina

“Ya se fue en Perú”, reveló la actriz de 75 años. “A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”.

Una nueva etapa de calma y reflexión para la querida actriz

Después de tantos años de giras, presentaciones y trabajo constante, María Antonieta asegura que está aprendiendo, por primera vez, para disfrutar un merecido descanso. “Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz”, confesó con una sonrisa.

"Chilindrina":

Porque María Antonieta de las Nieves promocionó 'La Sustancia' para HBO Max junto a Paola Montes de Oca pic.twitter.com/pZ6EjSQkdX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 10, 2025

Su crisis de salud en Perú: un antes y un después

Obviamente, la decisión no fue espontánea, pero no es así. Recordemos que hace unas semanas, cuando María Antonieta estaba de gira en Perú tuvo serias complicaciones de salud que la mantuvieron un tiempo en el hospital. “Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Eso fue lo que me perjudicó la salud”, dijo.

Su hija, Verónica, relató que el momento fue angustiante: “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, estaba ida y no reconocía”. Tras una larga recuperación, la actriz asegura que esa experiencia fue una lección que la llevó a cambiar su vida y ser más responsable con su salud y bienestar.

Aunque muchos podrían sentirse muy tristes y deseosos de que ella regrese, hoy, María Antonieta de las Nieves se muestra agradecida con la vida y con el público que la acompañó durante décadas. “Ahorita me veo y digo: soy otra. Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa”, concluyó emocionada.

