Mhoni Vidente advierte la llegada de desastres naturales antes de que termine el 2025

Mhoni Vidente se ha logrado posicionar fácilmente en las redes sociales, al momento de hacer importantes predicciones sobre lo que nos depara en el futuro y algunas recomendaciones que deben hacer los horóscopos.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

Recientemente, la vidente advirtió la llegada de desastres naturales para antes de que termine el 2025, noticia que debemos considerar. A continuación, te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente?

En un artículo publicado por PubliMetro, Mhoni Vidente, aprovechó su momento para advertir al público sobre la llegada de dos nuevos huracanes. Sus cartas le anunciaban que en dichos desastres naturales serán visibles en el Caribe y en el Pacífico, por lo que hay que tener mucho cuidado.

Otro aspecto importante que la vidente explica, es la presencia de movimientos sísmicos en diciembre, antes de que terminé el 2025. Resaltando que el sismo se debe a un proceso energético, donde anuncia la llegada de algo malo.

Aun así, solicitó a los usuarios que no se dejen dominar por el pánico, ya que del caos siempre nace o se crea algo bueno para todo el país. Por último, usó su espacio para enviar sus bendiciones a los afectados de los estados de Veracruz y Puebla ante las fuertes lluvias.

¿Cómo me puedo contactar con Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente en sus redes sociales siempre cuenta con números de contacto y correos, donde las usuarias que lo deseen pueden acudir y solicitar apoyo ante algún tipo de predicción, siendo una gran oportunidad para mantenerse cerca de sus followers. Igualmente, en su Instagram, hace la publicación de los rituales que podemos hacer, pronósticos del futuro o de los horóscopos.

Aunque la vidente habló sobre posibles desastres naturales antes de que terminé el 2025, recuerda que pueden pasar o no, así que no caigas en el pánico. Por ello, siempre se recomienda mantenerse atentos a los portales oficiales del gobierno, quienes serán los encargados de anunciar la llegada de huracanes, la presencia de sismos y las medidas que se deben tomar al respecto.