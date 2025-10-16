Prepara un delicioso dulce de calabaza natural y saludable con solo 5 ingredientes
Esta es la receta fácil y económica para hacer un delicioso dulce de calabaza desde la comodidad del hogar. Requiere pocos ingredientes y la cantidad de azúcar se puede ajustar al gusto personal.
El dulce de calabaza es una de las delicias clásicas de la cocina mexicana y es un alimento versátil para disfrutar en cualquier momento del día. Así es como muchas personas eligen ingerirlo como postre, acompañamiento o como tentempié entre las comidas.
Si bien existen diversas recetas para preparar este postre, hay una que lleva solo 5 ingredientes y permite regular la cantidad de azúcar. Este aspecto es perfecto para quienes desean ingerir menos cantidad de azúcares y/o calorías.
Te puede interesar: Receta: Chocolate en agua, la bebida ancestral para disfrutar del frío y de un pan de muerto
Receta de dulce de calabaza con 5 ingredientes
La siguiente receta da como resultado un dulce de calabaza de textura suave. Este alimento lo pueden preparar los principiantes en la cocina, ya que no requiere de técnicas avanzadas.
Por otra parte, el postre se puede conservar en el refrigerador hasta por 1 semana, siempre y cuando sea en un recipiente hermético. Pero se puede disfrutar tanto frío como tibio o a temperatura ambiente.
Ingredientes
- 1 kg de calabaza (tipo cacahuate o mantequilla)
- 400 gramos de azúcar (ajustar al gusto)
- 2 ramas de canela
- 2 o 3 clavos de olor (ajustar al gusto)
- Agua
Te puede interesar: La sencilla receta del budín de almendras que se hace en 10 minutos y rinde hasta 8 porciones
¿Cómo hacer dulce de calabaza natural y saludable con 5 ingredientes?
Esta receta es saludable porque excluye aditivos y conservantes que suelen tener los productos ultraprocesados o industriales. Solo hay que seguir estos pasos:
- Lavar, pelar y cortar la calabaza en cubos medianos.
- Colocar los cubos de calabaza en una olla junto con el azúcar, la canela, los clavos y una cantidad suficiente de agua para cubrir ligeramente la calabaza.
- Cocinar a fuego medio hasta que la calabaza esté tierna y el almíbar haya espesado (este proceso puede demorar entre 40 y 50 minutos).
- Dejar enfriar. Retirar la canela y los clavos antes de servir. ¡Y listo! Disfrutar el dulce de calabaza acompañado de crema, queso fresco o nueces, entre otras opciones.
@emibaezcristaldo DULCE DE CALABAZA LIGHT- El postre más saludable ,rico, fácil y nutritivo ..especial para limpiar el estómago #dulce #calabaza #postre #emibaezcocina ♬ Celebration - FASSounds