Prepara un delicioso dulce de calabaza natural y saludable con solo 5 ingredientes

El dulce de calabaza es una de las delicias clásicas de la cocina mexicana y es un alimento versátil para disfrutar en cualquier momento del día. Así es como muchas personas eligen ingerirlo como postre, acompañamiento o como tentempié entre las comidas.

Si bien existen diversas recetas para preparar este postre, hay una que lleva solo 5 ingredientes y permite regular la cantidad de azúcar. Este aspecto es perfecto para quienes desean ingerir menos cantidad de azúcares y/o calorías.

Receta de dulce de calabaza con 5 ingredientes

La siguiente receta da como resultado un dulce de calabaza de textura suave. Este alimento lo pueden preparar los principiantes en la cocina, ya que no requiere de técnicas avanzadas.

Por otra parte, el postre se puede conservar en el refrigerador hasta por 1 semana, siempre y cuando sea en un recipiente hermético. Pero se puede disfrutar tanto frío como tibio o a temperatura ambiente.

Ingredientes

1 kg de calabaza (tipo cacahuate o mantequilla)

400 gramos de azúcar (ajustar al gusto)

2 ramas de canela

2 o 3 clavos de olor (ajustar al gusto)

Agua

¿Cómo hacer dulce de calabaza natural y saludable con 5 ingredientes?

Esta receta es saludable porque excluye aditivos y conservantes que suelen tener los productos ultraprocesados o industriales. Solo hay que seguir estos pasos: