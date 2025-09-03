Cazzu se sorprende al ver a un joven que es idéntico a Christian Nodal

Recientemente Cazzu participó del pódcast “Se regalan dudas” y un fragmento del programa se volvió viral. La cantante argentina fue captada en el momento exacto en el que se sorprendió al ver a un chico idéntico a su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal.

De inmediato el episodio en el que Cazzu notó el parecido del hombre que entró a arreglar su micrófono para su presentación se volvió tendencia. Es que su reacción fue muy evidente y todos pensaron lo mismo. Era increíble la semejanza de aquella persona al padre de su pequeña hija Inti.

¿Cómo reaccionó Cazzu al ver a un joven idéntico a Nodal?

El video del momento exacto en el que la cantante percibió que el joven que estaba arreglando el micrófono era igual a Christian Nodal se popularizó rápidamente en TikTok. Tal es así que la captura lleva más de 8 millones de reproducciones y miles de comentarios de los usuarios de esta red que también notan el espectacular parecido entre el artista de regional mexicano y el joven que ahora es tendencia.

El usuario @lugosimx fue quien compartió el video donde se observa a “La Jefa” darse cuenta del gran parecido del chico en cuestión a Christian Nodal. Si bien en ese instante Cazzu intentó disimular su sorpresa se le notó en la cara el asombro, tal es así, que hasta se volteó a mirarlo dos veces.

¿Christian Nodal tiene un doble?

El video y las capturas de este sorpresivo momento se han vuelto virales en las últimas horas y Cazzu no ha sido la única que entró en shock. Es que, efectivamente, el joven es parecido a su expareja y padre de su hija, y esto no solo físicamente sino también en la apariencia y el estilo.

“Christian Nodal tiene un doble” es una de las frases que resuena en las redes sociales y la sorpresa de Cazzu es reflejada en cientos de comentarios en TikTok que aseguran que el parecido les causó el mismo efecto que a la artista argentina.