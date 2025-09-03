VIDEO: Captan posesión durante función de El Conjuro

El género de terror es uno de los que la gente admira más por los productos audiovisuales que trascienden más allá de los sentidos. Por ello la nueva entrega de la saga El Conjuro está plagada de mucho morbo por lo que significó en la historia de estos personajes. Y si se indica que en la vida real fue un caso sin resolver, eso le agrega más dramatismo. Pero, ¿los demonios se hicieron presentes en la sala de cine?

En esta casa maldita vive un demonio, dejó a 5 personas sin vida. [VIDEO] Hace unos años una familia vivía en esta casa, se dice que fueron maldecidos y asesinados. Todos murieron de una enfermedad extraña.

Te puede interesar - ¿Hay un rito especial que la gente está haciendo en funciones de El Conjuro 4?

¿El Conjuro provoca posesiones demoniacas?

Este video está ganando popularidad rápidamente, pues se indica que una persona tuvo una posesión demoníaca en una función de estreno de la película El Conjuro 4. En las imágenes se percibe claramente un grupo de personas que están rodeando a un espectador que se encuentra en el suelo, quien grita de manera tenebrosa.

Mientras el sujeto en el suelo se encuentra en el trance, los hombres que están alrededor les imponen las manos y rezan/oran por ella. Ante eso, claramente la pieza videográfica se transmitió de manera veloz en distintos canales y hoy es la sensación en las redes sociales. Por ello muchos se preguntan si vale la pena ir a ver esta película de terror o si es mejor quedarse en casa y no arriesgarse.

¿Este video en función de El Conjuro es real?

Obviamente los cuestionamientos corren alrededor de un video que desató la conversación. Según los expertos, este nuevo filme tiene la pizca de novedad por ser el único caso que Ed y Lorraine Warren no resolvieron. La película se basa en el caso de la familia Smurl, quien vivió una pesadilla entre los años 1974 y 1987. Por ello las personas están atraídas a vivir la experiencia de horror en una pantalla de cine.

Aunque todo esto puede ser una grandiosa campaña de publicidad de una saga poderosa por sí misma, la gente ya está al pendiente y cuidándose de un mito. Y es que incluso ya llevó a padres de la iglesia a bendecir las salas de cine, tal como se observa en otros videos populares alrededor de El Conjuro.

Seguir leyendo - ¿Qué otros videos están en tendencia en las redes sociales?