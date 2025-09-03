Estos son los detalles sobre Flor Rubio y su entrada a la Granja VIP México

Este miércoles se ha confirmado de manera oficial que nuestra querida Flor Rubio será parte de La Granja VIP 2025, por lo que no estamos soportando tanta emoción que este nuevo reality nos está preparando día a día.

Con el paso de los años, sin duda alguna, Flor se ha convertido en una de las personalidades más entrañables de la televisión nacional, pues su carisma como conductora y dedicación como periodista la han llevado a cada hogar de México.

Flor Rubio estará dentro de la Granja VIP 2025 pero no como todos piensan

Aunque ya es oficial que Flor María Natividad será parte de esta emocionante y divertida producción, es importante dejar en claro que ella será parte de nuestros críticos, mismos que tendrán participación pero no como concursantes.

Con esto, damos por hecho que Flor Rubio trabajará de la mano de los con Adal Ramones y las recién anunciadas: Alex Garza y Kristal Silva en la conducción y análisis del programa, quienes día con día nos mantendrán con lo mejor de lo mejor de este reality.

Una personalidad que ha llegado para quedarse

Nuestra flamante crítica es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escuela donde estudió Ciencias de la Comunicación / Periodismo y Comunicación.

Lleva cerca de 25 años trabajando en televisión, aunque de igual modo ha defecado por su labor en radio y en la redacción, además de tener una fuerte presencia en redes sociales.

Cada vez falta menos para el tan esperado estreno de La Granja VIP 2025 y sí, al igual que tú, no podemos esperar por saber más detalles de este proyecto televisivo que se robará todas las miradas.