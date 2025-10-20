Así de fácil puedes preparar un desayuno nutritivo de avena y chía

Suele ocurrir de que en las mañanas no hay tiempo de preparar un buen desayuno y optas por comer lo que hay a mano. Si te pasa esto pues ya no te preocupes porque te traemos una solución rápida y nutritiva.

Licuados para el desayuno | Recetas fáciles [VIDEO] En menos de 5 minutos ya tendrás un delicioso licuado para tu desayuno.

Debes tener en cuenta que esto se prepara en un bowl la noche anterior por lo que te dará tiempo al día siguiente. Comenzarás tu jornada con energías y además lo puedes hacer en 5 minutos por lo que no te quitará mucho tiempo.

¿Cómo preparar este desayuno nutritivo?

Este es un desayuno rápido y fácil pero que contiene la combinación de alimentos que aportan fibras, proteínas, grasas saludables y vitaminas esenciales.

Ingredientes

1/2 de avena de hojuelas

2 cucharadas soperas de Chia

1 taza de leche de tu preferencia

1/2 pieza de plátano o uno completo dependiendo del apetito

1/2 cucharada de crema de cacahuate o almendras

Un puñadito de almendras picadas

Endulzante opcional, que puede ser miel pero no es necesario

Preparación

Vas a tomar un frasco de vidrio o bowl hermético, mezcla la avena en hojuelas, las semillas dechía y la leche hasta que se encuentren bien Integradas. Añade el endulzante si lo deseas.

Canva La avena absorberá a la leche.

Vas a tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador durante 6 horas o toda la noche. Verás que la chíay la avena absorberán el líquido y se creará una textura cremosa como pudin.

Cuando te levantes a desayunar ya tendrás tu alimento listo para comer en casa o llevarlo a la oficina. En el caso de que esté muy espeso puedes optar por agregar un chorrito extra de leche. Agrega el plátano en rodajas, una cucharada de crema de cacahuate y espolvorea las almendras por encima.

Así de fácil es poder obtener un desayuno nutritivo y delicioso para tu casa o para la oficina. Además obtendrás todos los beneficios que te ofrecen estos alimentos.

