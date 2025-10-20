¡Fuertes declaraciones! Alfredo Adame lanzó una advertencia si deja el granero: “Sobrado de potencia”

Los momentos inesperados y los comentarios inolvidables siguen apareciendo en La Granja VIP. Esta vez, Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar al lanzar una advertencia peculiar, con su estilo directo y sin filtros, mientras conversaba con algunos de sus compañeros. Y como ya es costumbre, su comentario dejó a todos entre risas, nervios y confusión.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre su salida del Granero La Granja VIP?

En medio de la charla con los granjeros mientras se preparaban para la Gala de este domingo, Alfredo Adame dejó claro que, si llegara a dejar el Granero, lo haría “sobrado de potencia”. Aunque el comentario sonó como una mezcla de broma y ego elevado, su tono fue lo que más llamó la atención. A esto agregó una advertencia peculiar al confesar que si durante la noche alguien lo ve brincando de la nada, no se asusten, porque, según dijo, es sonámbulo.

La declaración provocó reacciones inmediatas entre sus compañeros, quienes no sabían si tomarlo en serio o seguirle el juego. Kim aprovechó para lanzarle una broma, mientras Lis y Sandra parecían no entender bien a qué se refería con tanta seguridad, y Lola soltó una carcajada que contagió a los demás presentes.

¿Por qué Alfredo Adame causó tensión entre sus compañeros?

La forma en la que Adame se expresa siempre genera ruido dentro de La Granja VIP. En esta ocasión, más allá del chiste sobre el sonambulismo, lo que destacó fue su seguridad al hablar de su “potencia”, como si fuera una especie de mensaje para quienes lo quieren fuera del juego.

Aunque no estaba en riesgo de eliminación en ese momento, su declaración dejó entrever que no piensa irse sin dejar huella, y que incluso desde fuera podría seguir dando de qué hablar. Lo cierto es que, en cada aparición, Adame logra convertirse en el centro de atención, ya sea por sus comentarios inesperados o su presencia intensa en el día a día del granero.