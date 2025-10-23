Exatlón México | Ernesto llama “llorón” a “Mono” Osuna y desatan la polémica por los festejos dentro de la competencia

Para nadie es un secreto que dentro de Exatlón México uno de los momentos favoritos tanto para los fans como para los atletas es la celebración después de obtener un punto, pues esta es el símbolo de que la victoria está cada vez más cerca. No obstante, en emisiones recientes, la emoción por las victorias se transformó en controversia, pues las celebraciones han comenzado a escalar a insultos, regaños y hasta empujones.

¿Por qué llamó Ernesto llorón a “Mono”?

Recientemente, dentro de Exatlón México se han vivido momentos de mucha tensión, la salida temporal de Doris, la serie de victorias que ha obtenido El Equipo Azul, la mala racha del Equipo Rojo y la repentina salida de Aristeo por su terrible accidente, han aumentado la tensión dentro de la competencia, provocando las fricciones escalen.

En emisiones pasadas hemos visto cómo atletas de ambos equipos ya han señalado que ciertas celebraciones pueden caer en provocaciones, no obstante fue entre Humberto y Leo donde todo se desató, pues estos llegaron a los empujones tras una celebración que se salió de control. Para muchos este acto fue el detonador del conflicto del día de ayer en el que se vieron involucrados de nueva cuenta, Humberto, “mono” y Ernesto. Dentro de la competencia se puede observar como “Mono” Osuna y Ernesto Cazares, se enfrentan en un circuito, en el cual al terminar muy reñido y con victoria para el Equipo Rojo, provocó que “Mono” saliera del circuito celebrando y señalado directamente a Ernesto acusándolo de “ser muy lento”, acto que para mucho fue más una provocación, ante esto Ernesto optó por seguir su camino y recriminar el contacto físico que generó el integrante del Equipo Rojo.

Cuando los festejos se vuelven provocaciones

No obstante, el problema creció, pues algunos miembros de la escuadra roja seguían celebrando mientras “Mono” seguía acusando a Ernesto, acto que desencadenó la reacción del integrante del Equipo Azul. Quien no dudó en llamarlo llorón en diferentes oportunidades, provocando que la tensión entre los atletas creciera.